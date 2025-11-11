Íscar ensalza la "calidad" del Centro Doctor Villacián y la "vocación" de sus trabajadores

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, en la jornada 'Reflexiones y Vivencias en el Mundo de la Geriatría' en el Teatro Zorrilla. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha ensalzado el Centro Asistencial Doctor Villación por su "calidad" debido a la labor de sus trabajadores, "ejemplo de vocación y garantía de que los mayores reciben atención especializada y el cariño que merecen".

El Teatro Zorrilla ha acogido este martes la jornada 'Reflexiones y Vivencias en el Mundo de la Geriatría', un encuentro conmemorativo organizado por la Diputación de Valladolid para celebrar el 50 aniversario del Centro Asistencial Doctor Villacián, dependiente de la propia institución.

El acto ha sido inaugurado por el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, quien ha destacado la importancia del encuentro sobre un tema "esencial y humano", la geriatría, y del propio centro, "eje central de la política social" de la institución provincial.

"Representa el compromiso de esta Diputación con las personas y sus familias", ha aseverado, para incidir en que "desde su inauguración este espacio "ha funcionado como un hogar, un lugar seguro y un centro de vida para sus usuarios".

El presidente de la Diputación ha agradecido, asimismo, a los profesionales del centro y ha asegurado que la calidad de este tipo de espacios "no se mide solo por sus instalaciones, sino por las manos que lo hacen funcionar cada día".

"Cada uno de sus empleados es un verdadero experto en envejecimiento activo, en cuidados paliativos, en autonomía personal y, sobre todo, en humanidad", ha apostillado, para resaltar la dedicación del personal, "un ejemplo de vocación que va más allá de su jornada laboral" y que es "garantía de que los mayores reciben la atención especializada y el cariño que merecen".

Además, Íscar ha asegurado que van a continuar las políticas de inversión en el centro, tanto para modernizar las instalaciones como para apoyar a los equipos profesionales y al personal técnico, según ha informado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

Tras la inauguración, se ha celebrado una mesa de debate, moderada por el diputado de Familia e Igualdad, Acción Social y Centros Asistenciales, Alfonso Romo, bajo el título 'La evolución en la atención residencial de personas mayores en estos 50 años: Retos y Perspectivas'.

El médico geriatra y exdirector de los Centros Asistenciales Luis Alonso Rodríguez; la médico geriatra y exdirectora de la Residencia Cardenal Marcelo Rosa López Mongil; la enfermera geriátrica y profesora de la Universidad de Valladolid, Virtudes Niño; la jefa de Servicio de Planificación y Catálogo de Servicios Sociales de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta, Carmen Vázquez Pino, y la presidenta de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de España, Adela Cabezas Mayo, han participado en esa mesa.

Durante el encuentro, los ponentes han compartido sus experiencias profesionales y han reflexionado sobre los avances producidos en la atención residencial a lo largo de estas cinco décadas, así como sobre los retos y perspectivas de futuro en un contexto de envejecimiento poblacional y transformación de los servicios sociales.