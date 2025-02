Íscar responde al PSOE: "Lo que es un lujo es ganar casi 4.000 euros y no trabajar nada para la Diputación"

VALLADOLID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha respondido a las críticas del PSOE por el "auténtico despilfarro" que para los socialistas suponen los "casi 90.000 euros" licitados para la adquisición de un vehículo oficial "de uso exclusivo" para el responsable de la institución provincial asegurando que lo que es "un lujo es ganar casi 4.000 euros y no trabajar nada para la Diputación".

Íscar, en declaraciones a Europa Press minutos antes de participar en la inauguración de la jornada 'Una mirada a los cuidados del futuro' organizada por Asprona con motivo de su 63 aniversario, ha cargado contra el portavoz socialista en la Diputación, Francisco Ferreira, que "ni está ni se le espera y cobra 100 euros menos que el presidente".

En su argumentario, ha aclarado que él no es quién elige el vehículo. "Hay unos técnicos que son los que deciden", ha sostenido para incidir en que hace todos los meses "una media de 9.000 kilómetros". "El coche no es mío, es patrimonio de la Diputación. Hacemos una media de 9.000 kilómetros mensuales con él. A mí me encantaría y desearía que los portavoces hicieran esos kilómetros recorriendo la provincia", ha abundado.

Por último ha tildado de "muy triste" este tipo de críticas para zanjar que no sabe dónde está el "lujo" al que alude el socialista. "El lujo es ganar casi 4.000 euros y no trabajar nada por la Diputación Provincial de Valladolid. Yo no tengo que llevar un carnet por la provinicia para que se me identifique quién soy", ha finalizado.