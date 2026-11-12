Íscar valora el papel transformador de las empresas que apuestan por la contratación inclusiva en Valladolid

Conrado Íscar, momentos antes de paticipar en el acto, junto al presidente provincial de Cruz Roja, Juán José Zancada. - CRUZ ROJA

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, Conrado Íscar, ha valorado el papel transformador del tejido empresarial y ha asegurado que cuando una compañía decide abrir sus puertas a la contratación inclusiva construye una provincia "más justa y económicamente más fuerte".

Íscar se ha pronunciado de este modo durante la inauguración del XI Encuentro de Mercados Inclusivos en el Espacio La Granja, un acto en el que ha estado acompañado por el presidente provincial de Cruz Roja en Valladolid, Juan José Zancada, y que ha reunido a más de setenta personas y una cuarentena de empresas colaboradoras.

En su intervención, el dirigente provincial ha señalado como un objetivo compartido el garantizar que cualquier vecino de la provincia, viva donde viva, cuente con oportunidades "reales" de desarrollo personal y laboral, al tiempo que ha reafirmado el compromiso de la institución con el empleo en el medio rural y la fijación de población.

Por su parte, Zancada ha explicado que, a través del proyecto 'Reto Social Empresarial', la organización humanitaria impulsa iniciativas que favorecen la incorporación laboral de personas con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo mediante la promoción de la igualdad de oportunidades y la diversidad como valor añadido.

Durante la jornada, Cruz Roja ha reconocido la labor de cinco empresas por su colaboración durante el último año: Gadis, en la categoría de alianzas que promueven la contratación; Serveo y Horse, por mejorar la empleabilidad; El Mercado del Val, por generar mercados inclusivos; y Eurofirms, por su trayectoria junto a la entidad, recoge la organización en un comunicado remitido a Europa Press.

El acto, que ha contado también con la asistencia de representantes institucionales y una ponencia del comunicador Borja Nicolau, se enmarca en un plan de empleo que en 2025 atendió a 1.667 personas en Valladolid -el 56 por ciento mujeres- y facilitó la inserción laboral de 432 participantes gracias a 464 alianzas consolidadas con 231 empresas