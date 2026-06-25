Itero de la Vega acoge este domingo la última prueba del circuito 'Palencia Legua a Legua', con 900 atletas

Participantes en el circuito 'Legua a Legua' de Palencia. - DIP PALENCIA

PALENCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La XVI Edición del Circuito 'Palencia Legua a Legua' celebra su cuarta y última carrera este domingo en Itero de la Vega, con 900 atletas inscritos en un circuito que cada año organiza el Servicio de Deportes de la Diputación Provincial.

Además de todos los participantes ya inscritos, quien lo desee, aún puede participar, inscribiéndose el mismo domingo hasta las 10'30 horas.

Este circuito, el más importante de estas características y con mayor participación a nivel autonómico dentro de las carreras populares, pretende aunar la actividad deportiva con la promoción de la provincia.

La salida de la carrera principal tendrá lugar a las 11:00h desde el centro de Itero de la Vega, que presenta un circuito de 5.500 metros que recorrerá la mayoría de calles de la localidad, destacando su paso por los primeros metros del Camino de Santiago en la provincia.

Se trata de un recorrido totalmente llano, que permitirá a los atletas disfrutar de una gran mañana de atletismo.

A esta última prueba del Circuito se llega con los campeones por decidir y así David García y Mohammed Ettoumi se disputarán la victoria en categoría masculina, mientras que Sara García y Elisa Hernández harán lo propio en categoría femenina.

A la conclusión de la carrera principal, tendrán lugar las carreras infantiles y justo a continuación la entrega de premios.

Asimismo, en esta última prueba habrá un sorteo muy especial de regalos para los atletas que hayan corrido la legua de Itero de la Vega y al menos otras dos, con regalos como vales de 100 euro en distintos establecimientos, sesiones de fisioterapia, una bicicleta de montaña o un abono para la próxima temporada del Palencia Baloncesto.

Los atletas que hayan participado en al menos tres leguas recibirán una camiseta conmemorativa y una bolsa del corredor.