IU, CCOO y UCCL ven en la regularización de migrantes "una oportunidad" para hacer frente a la despoblación en CyL

Acebes, Gascón y Fernández de los Muros antes de participar en la jornada sobre el proceso de regularización de personas migrantes - EUROPA PRESS

VALLADOLID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los responsables de IU y CCOO en Castilla y León, Juan Gascón y Ana Fernández de los Muros, y el presidente de UCCL en Segovia, César Acebes, han reivindicado este jueves la importancia del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, que se está desarrollando con normalidad y al que ven como "una oportunidad" para hacer frente a la falta de mano de obra en muchos sectores, como el primario, y a la despoblación que sufre la Comunidad Autónoma.

"Hay una oportunidad si las cosas se hacen bien y se compaginan determinadas políticas de una forma integral", ha insistido Fernández de los Muros que ha recordado que muchas de las personas migrantes se quieren quedar en Castilla y León por lo que ha llamado a reflexionar sobre la necesidad de avanzar en derechos para que estas personas tengan "las mismas condiciones de trabajo" que las nacionales y acabar así con muchas fórmulas de "explotación laboral", tras lo que ha recordado el caso de Burgos.

Fernández de los Muros ha insistido en que las personas migrantes necesitan tener empleo y unas "condiciones de vida dignas" y ha aprovechado la ocasión para advertir de los "bulos interesados" de "determinados partidos políticos" respecto a los problemas de convivencia por parte de las personas extranjeras. "No es cierto para nada", ha aseverado la sindicalista que ha rechazado también hablar de "prioridad nacional", un término que ha equiparado a "racismo".

"Lo han cambiado el nombre para confundir pero realmente lo que significa es poner en marcha un modelo racista para dinamitar una convivencia que ahora mismo es perfecta", ha explicado Ana Fernández de los Muros que ha rechazado que en Castilla y León haya problemas ocasionados por las personas inmigrantes tras lo que ha augurado que cuando se regularicen sus condiciones de vida y de empleo la Comunidad "podrá mejorar mucho más".

En el mismo sentido, César Acebes ha advertido de las dificultades para encontrar mano de obra en el sector primario, entre otros, a lo que ha sumado que en un plazo de cinco años cerca de 600.000 de los 900.000 titulares de explotaciones agrarias en España estarán en edad de jubilación, por lo que ha llamado a "dar una solución" desde el punto de vista social para que las explotaciones familiares sigan funcionando.

Acebes ha insistido en la oportunidad que representa el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes en una comunidad como Castilla y León en la que la población del mundo rural envejece y en la que el relevo generacional "es el que es (...) muy poco, por ser generoso", ha apostillado. Acebes ha incidido además en que los ciudadanos españoles no quieren trabajar en campañas como las agrícolas.

"A las personas hay que tratarlas como personas, estén regulares o irregulares", ha aclarado el dirigente de UCCL en Segovia que ha reconocido la aportación de las personas extranjeras a la vida de los pueblos con el ejemplo de que muchos colegios de los pueblos más pequeños siguen abiertos gracias a estas familias.

Fernández de los Muros y Acebes han participado este jueves en una jornada sobre 'El proceso de regularización' celebrada en la sede de IU en Valladolid que el coordinador autonómico de la coalición de izquierdas, Juan Gascón, ha considerado "muy relevante" ante la necesidad de seguir hablando de la aportación de las personas migrantes a las que no hay que "criminalizar" por su procedencia.

Dicho esto, ha aclarado que la política no consiste sólo en tomar decisiones para que las organizaciones no gubernamentales y sin recursos tengan que sacar adelante los asuntos, como el proceso extraordinario de regularización, y ha reiterado que la política se hace "con recursos económicos y personales encima de la mesa".