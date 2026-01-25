IU convoca a Podemos a una reunión para ofrecerle un acuerdo con división territorial entre las dos formaciones

Archivo - El coordinador de IU en Castilla y León, Juan Gascón, en el medio, junto a la coordinadora de Movimiento Sumar, Marina Echebarría, y el miembro representante de Verdes Equo, José María Elena, en la presentación de la candidatura a la Junta de Cy - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha convocado a Podemos a una reunión este lunes, 26 de enero, para ofrecerle una nueva propuesta de acuerdo "sin vetos" con división territorial entre las dos formaciones para concurrir en coalición a las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo.

La invitación se repite quince días después de la última negativa de la formación morada a aceptar la propuesta de unidad, el pasado 5 de enero, y a menos de una semana del cierre de plazo administrativo para registrar coaliciones, según ha señalado IU en un comunicado recogido por Europa Press.

"El sentir de la ciudadanía es que hay que poner el acento en Castilla y León y articular una candidatura de la izquierda transformadora lo más potente posible", ha aseverado el coordinador de IU en la Comunidad, Juan Gascón, también candidato a la presidencia de la Junta por parte de la coalición entre esta formación, Movimiento Sumar y Verdes Equo.

IU, que ha tomado la decisión de convocar esta cita tras una reunión de su Comisión Colegiada, anunció la conformación de un "frente amplio" con Verdes Equo y Movimiento Sumar a inicios de octubre, una coalición en la que mantiene la "mano tendida" a Podemos.

"Izquierda Unida lleva meses trabajando la candidatura para las elecciones autonómicas junto con los movimientos sociales y organizaciones políticas de izquierdas en Castilla y León", ha declarado Gascón al respecto.

En este sentido, el candidato se ha referido al acuerdo que alcanzaron ambas formaciones en las pasadas elecciones autonómicas de 2022, encabezado por Podemos, para concluir en la esperanza de que pueda ocurrir nuevamente, en esta ocasión con un pacto encabezado por Izquierda Unida.

Respecto a la naturaleza del acuerdo que extenderán a Podemos, la organización ha informado que mostrarán "flexibilidad" en aspectos como los detalles económicos y en una división de provincias entre las dos formaciones acorde a su nivel de representatividad.

De este modo, IU ha defendido la conformación de un pacto "lo más amplio posible" y "sin vetos" para lograr una coalición de izquierda "transformadora amplia", en la que además de Sumar y Verdes Equo, esté Podemos.