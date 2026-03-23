IU y Podemos condenan una agresión transfóbica producida en La Bañeza (León) el pasado sábado día 21

LEÓN, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

IU y Podemos han condenado una agresión transfóbica que tuvo lugar en La Bañeza (León) el pasado sábado día 21, cuyo motivo se sustentó en el hecho de que la víctima quería ir al baño de mujeres en un pub.

"Llevamos tiempo advirtiendo de que el auge de la ultraderecha es esto, que los intolerantes se sientan intocables para hacer y deshacer a su voluntad", ha declarado al respecto Podemos León, que ha precisado que la víctima sufrió "una brutal paliza propinada por ocho personas" mientras se encontraba "totalmente en desventaja" y "sin nadie que la ayudara y la pusiera a salvo a tiempo".

"Los discursos transfóbicos llevan años perpetuando el odio, insistiendo en que las mujeres trans podían violentar a otras mujeres en los baños y los hechos demuestran no solo que no es cierto, sino que, como siempre, siguen pagando las personas más vulnerables", ha recalcado y ha sostenido que la formación política no dará "ni un paso atrás" ante el fascismo, la intolerancia y la transfobia.

Al mismo tiempo ha transmitido a la víctima que los representantes de Podemos están a su lado. "Por mucho que lo intenten no apagarán tu brillo", ha apuntado en un comunicado recogida por Europa Press.

En esta misma línea se ha pronunciado IU, que ha expresado su "más firme condena ante la brutal agresión" sufrida por la mujer trans, víctima de un ataque "violento, vejatorio y claramente motivado por el odio hacia su identidad de género".

INSULTOS, ACOSO Y AGRESIÓN

Según ha precisado IU, los hechos relatados por la víctima manifiestan "una gravedad extrema", consistentes en insultos transfóbicos, acoso continuado y una agresión física en grupo que ha derivado en diversas lesiones, entre ellas una que ha supuesto una intervención médica de urgencia para preservar su integridad ocular.

"Sin duda, nos encontramos ante un episodio que no puede calificarse de otro modo que como un delito de odio. Resulta intolerable que, en pleno 2026, una persona sea atacada por el simple hecho de ser quien es. Este tipo de violencia no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de discursos que alimentan la intolerancia, el señalamiento y la deshumanización de las personas trans", ha puntualizado en un comunicado recogido por Europa Press.

LEY AUTONÓMICA INTEGRAL

En este contexto, ha declarado que resulta "especialmente preocupante" que Castilla y León continúe sin una ley autonómica integral que garantice de forma específica los derechos de las personas trans, así como con políticas públicas suficientemente desarrolladas en materia de prevención, sensibilización y protección.

Esta carencia normativa y de acción institucional contribuye, ha añadido, a perpetuar situaciones de desprotección y a debilitar los mecanismos necesarios para combatir eficazmente la discriminación y la violencia.

DEPURACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Por ello la formación política ha transmitido su solidaridad, apoyo y acompañamiento a la víctima, al tiempo que ha exigido una investigación exhaustiva de los hechos, la identificación de las personas agresoras y la depuración de todas las responsabilidades con "la máxima contundencia judicial".

Además, ha reclamado a las administraciones públicas que refuercen las políticas de protección frente a los delitos de odio y que garanticen espacios seguros para todas las personas, al tiempo que ha denunciado "el clima social que permite que estas agresiones ocurran, alimentado por discursos reaccionarios que cuestionan derechos fundamentales".

Para Izquierda Unida "defender los derechos de las personas trans es defender la democracia". "No hay libertad real si una parte de la sociedad vive con miedo", ha incidido y ha hecho un llamamiento a la movilización social y al compromiso colectivo para erradicar el odio y garantizar una convivencia basada en el respeto, la igualdad y la dignidad de todas las personas.