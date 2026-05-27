IU-Podemos tilda de "lamentable" la moción de "prioridad nacional" aprobada por PP, Vox e Independientes en Laguna

LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID), 27 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal Izquierda Unida-Podemos ha mostrado su profundo rechazo a la aprobación en el Pleno municipal de la moción presentada por Vox Laguna de Duero sobre la denominada "prioridad nacional".

La formación ha calificado de "lamentable" que el Partido Popular e Independientes por Laguna hayan aprobado esta propuesta, prestando su apoyo institucional a exigencias que consideran basadas en "la exclusión, el odio y el señalamiento social".

Desde la organización, a través de un comunicado recogido por Europa Press, consideran especialmente grave que el Ayuntamiento respalde iniciativas que, bajo expresiones aparentemente neutras como "arraigo" o "vinculación efectiva", introducen criterios excluyentes en el acceso a derechos básicos. Asimismo, han advertido de que la moción plantea una diferenciación divisiva entre vecinos de primera y de segunda en función de su origen, lo cual han señalado como incompatible con el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española.

La coalición asegura que las ayudas sociales y el acceso a la vivienda pública no pueden utilizarse como instrumentos de confrontación ni convertirse en una competición entre personas con menos recursos. Según ha manifestado el grupo local, estas herramientas deben estar destinadas exclusivamente a garantizar derechos, combatir desigualdades y proteger a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad acreditada, con total independencia de su procedencia.

IU-Podemos critica que la moción aprobada se sustenta en percepciones subjetivas y afirmaciones genéricas, sin aportar un solo dato concreto ni indicadores objetivos sobre la realidad o la tensión residencial del municipio. En este sentido, recuerda que las ayudas municipales actuales ya cuentan con criterios objetivos de valoración vinculados a la renta, la situación familiar, la discapacidad, la dependencia o la vulnerabilidad social acreditada.

Finalmente, la formación defiende un modelo de municipio basado en la convivencia, la igualdad ante la ley y la cohesión social, al tiempo que insiste en que los problemas de precariedad o insuficiencia de recursos no se solucionan enfrentando a unas personas vulnerables contra otras, sino reforzando las políticas públicas, por lo que ha avanzado que seguirá trabajando para evitar que las estrategias de exclusión marquen la gestión institucional.