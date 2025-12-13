IU reclama un gran pacto por el derecho a la vivienda y un salario digno para las familias trabajadoras

Antonio Maíllo en el acto central de las jornadas de 'Vivir con derechos' - IZQUIERDA UNIDA

VALLADOLID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha destacado el derecho a la vivienda y un salario digno como las principales preocupaciones de las familias trabajadoras y ha trasladado la necesidad de abordar estas cuestiones que afectan a la "mayoría social" de los españoles.

Lo ha hecho en declaraciones a los medios antes de participar en Valladolid en la jornada 'Vivir con derechos: vivienda y cesta de la compra al alcance de todas', donde ha señalado que 632.000 contratos de alquiler firmados durante la pandemia en 2021, finalizarán y se enfrentarán a una posible revisión de precios en 2026, por tanto, 1.600.000 personas "pueden verse afectadas si no se consigue una prórroga", como se pretende hacer "desde dentro del Gobierno", para que "se mantengan los precios tres años más".

El coordinador federal de IU ha argumentado que es un asunto "preocuparte" porque se podría someter a una especulación y a una aumento del precio del alquiler, por ello apoyan la propuesta del Ejecutivo central de extender los contratos de alquiler a través de un real decreto que debe "abordarse antes de final de año", porque el Ejecutivo "no puede paralizarse" y tiene que "ensanchar derechos" para mejorar la calidad de la población.

En este sentido, Maíllo ha incidido en que "hace falta seguridad, certidumbre y tranquilidad" porque "en estos momentos no se dan las condiciones" para ello, motivo por el que ha reclamado que el Gobierno de coalición debe "garantizar esa seguridad y certidumbre con acciones políticas basadas en la clarificación y la acción contundente".

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida en Castilla y León, Juan Gascón, ha afirmado que la comunidad lleva casi 40 años sin políticas de vivienda tras los sucesivos gobiernos del PP y ha cargado contra los 'populares' por dejar en "los márgenes de beneficio del mercado" algo que tendría que "ser una necesidad para la clase trabajadora y para los sectores vulnerables" de la sociedad.

Precisamente, ha defendido la importancia de recuperar la política en aquellos ámbitos en los que en Castilla y León "nunca ha estado presente" y para que los ciudadanos puedan "disfrutar del derecho a una vivienda digna y la alimentación".

'VIVIR CON DERECHOS'

El encuentro celebrado en Valladolid ha estado encabezado por Maíllo y Gacón en un acto central donde el requerimiento de pacto social por la vivienda y la alimentación han sido las principales propuestas defendidas por Izquierda Unida en el Centro Cívico 'Casa Cuna'.

En su intervención, Maíllo ha expresado que algo que ha tenido "sesgo de clase" ha sido la vivienda, la alimentación y el acceso al funcionariado de la Justicia como las principales problemáticas de la ciudadanía y ha asegurado que pasa por asegurar la vivienda digna, salarios y alimentación de calidad.

Gascón también ha señalado la responsabilidad de la Administración autonómica respecto al problema de la vivienda en Castilla y León y ha cargado contra el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, responsable de los graves incendios del verano.