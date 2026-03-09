IU, Sumar y Equo apuestan por reforzar la educación pública y critican el modelo de "libertad de elección"

La coalición Izquierda Unida–Sumar–Verdes Equo en una reunión con sindicatos de enseñanza. - IU CYL

La coalición Izquierda Unida-Sumar-Verdes Equo ha subrayado su apuesto por financiar la educación pública para reforzarla frente a los centro concertados y ha criticado el modelo de "libertad de elección" impulsado por la Junta porque "favorece la segregación escolar".

Los representantes de esta coalición, 'En Común', han mantenido este lunes en Valladolid una reunión con representantes de los sindicatos de enseñanza para abordar la situación de la educación pública en Castilla y León.

Los profesionales han trasladado a los representantes un contexto marcado por la "preocupación por la pérdida de financiación pública, la precarización de las condiciones laborales del profesorado y el deterioro de la equidad entre territorios y centros educativos".

Así, ambas partes han coincidido en reclamar una apuesta política "firme" por una educación pública "de calidad", pues es "la que mejor garantiza la diversidad", tal y como ha afirmado Juan Gascón, candidato a la Presidencia de la Junta por la coalición.

El representante ha defendido la necesidad de reforzar la escuela pública con una "financiación suficiente" y ha denunciado la prioridad que, a su juicio, "sigue dándose a la escuela privada concertada".

También ha defendido un refuerzo a la atención a la diversidad, la educación afectivo-sexual, la prevención del suicidio y los recursos de orientación educativa como parte del modelo educativo.

Asimismo, ha criticado el modelo de "libertad de elección" impulsado por la Junta de Castilla y León, que, en su opinión, "favorece la segregación escolar y debilita la vida comunitaria".

"Los niños y niñas tienen que ser escolarizados en su barrio", ha defendido, para incidir en la necesidad de reducir desplazamientos y avanzar en alternativas como los caminos escolares seguros.

Además, ha pedido una planificación educativa que tenga en cuenta la realidad laboral del profesorado y la amplitud territorial de Castilla y León, especialmente en el medio rural, pues considera que

la escuela rural debe ser entendida como una "herramienta estratégica frente a la despoblación y no desde una lógica exclusivamente economicista".

Para ello ha defendido también el papel de las familias migrantes en el sostenimiento de la vida en los pueblos y ha reclamado una política educativa inclusiva "independientemente de su origen, de su raza, de su orientación sexual".

"DETERIORO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA"

Por su parte, la número 2 de la lista por Valladolid, Marina Echebarría, ha denunciado el "deterioro acumulado" de la universidad pública y ha alertado del impacto que esta situación tiene la capacidad investigadora de la comunidad autónoma.

"Llevo tantos años viendo el abandono de la Junta de Castilla y León de la universidad pública como lleva el PP al mando del gobierno autonómico", ha afirmado, para recordar que la Comunidad cuenta con universidades públicas de alto nivel, con resultados de investigación muy relevantes y con una importante capacidad de formación de profesionales.

La candidata ha advertido, sin embargo, que esa realidad convive con salarios docentes "más bajos" que en otras comunidades, tasas elevadas y una financiación "insuficiente".

A su juicio, "ese deterioro no es casual, sino funcional al crecimiento del negocio universitario privado". "Si queremos seguir siendo un foco de investigación, si queremos seguir siendo esas universidades públicas que han formado a los mejores profesionales del país, tiene que haber un giro en la política universitaria de la Junta", ha reclamado.

Por su parte, las organizaciones sindicales presentes han coincidido en exigir a la coalición un compromiso con los servicios públicos y, en particular, con la mejora de las condiciones laborales del profesorado como base para garantizar el derecho a la educación.

Por último, la coalición se ha comprometido con la principal demanda de los sindicatos de enseñanza, que cuenten con ellos para trabajar en conjunto tras el período electoral por mejorar la calidad de la educación pública en Castilla y León.