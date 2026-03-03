IU-Sumar-VE exige la dimisión de la concejala del PP de Palencia por "adjudiación a dedo" de una vivienda de VPO

Marian Echebarria, Juan Gascín y Rubén Pérez. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coalición IU-Sumar-Verdes Equo 'En Comun' ha exigido la dimisión de la concejala del PP en el Ayuntamiento de Palencia, Laura Lombraña, y reclama reclama una investigación "urgente ante la adjudicación a dedo" de una VPO con piscina y la ocultación de bienes por parte de la edil.

Según ha explicado la coalición, la denuncia llega tras la información publicada por el diario 'El País' sobre la presunta adjudicación irregular de un chalé de protección oficial con piscina a la concejala del PP.

El candidato de IU a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón, ha aseverado que "hay determinados nexos con respecto a lo que ha sucedido en Alicante" y ha apuntado que el PP "no es que no quieran vivienda pública, sino que la quieren para ellos y para ellas", en lugar de hacer políticas para todos los ciudadanos.

Asimismo, ha señalado directamente al Gobierno autonómico como responsable último de lo que define como un sistema "de privilegios" y ha aseverado que l Junta "no puede seguir mirando hacia otro lado mientras sus ayuntamientos convierten la vivienda protegida en una red de favores para sus cargos".

Para esta coalición es "insostenible" que una representante pública permanezca en su cargo tras haberse beneficiado de un suelo municipal que ella misma ayudó a vender y, "presuntamente, haberse saltado el sorteo público obligatorio para acceder a una vivienda protegida".

"El PP trata a nuestra comunidad como su cortijo particular tras 39 años de gobiernos ininterrumpidos", ha afirmado Gascón, al tiempo que ha destacado "la gravedad" de que la edil omitiera este inmueble con piscina en su declaración oficial de bienes, una falta de transparencia que califican de "burla a la ciudadanía".

Gascón ha recordado que, mientras el PP reparte "chalés a dedo", la realidad para la mayoría social de la provincia es "dramática" ya queel alquiler en Palencia ha subido un 9,6 por ciento en el último año y los jóvenes deben destinar más del 61 por ciento de su sueldo neto.

"Es una indecencia que los mismos que gestionan la Junta permitan estos lujos para los suyos mientras la tasa de emancipación juvenil está por los suelos en nuestra tierra", ha sentenciado Gascón.

La coalición ha advertido que, de no producirse la dimisión de la concejala de Palencia, elevarán la presión política y social al considerar que su permanencia es "un insulto diario" a las familias que sufren la crisis de vivienda en Castilla y León.

Por su parte, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, este caso tendrá que ser clarificado por el PP porque, según ha aseverado, "empieza a no ser un caso aislado, empieza a ser una cosa muy general de cómo se accede a VPO con recursos muchas veces transferidos de la Administración General del Estado y en muchas ocasiones incumpliendo una cosa tan básica como un sorteo, un concurso de méritos para ese acceso".

