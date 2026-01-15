IUCyL apela a la unidad de la "izquierda transformadora" y remite a Podemos una propuesta de coalición

El Coordinador De Izquierda Unidad En Castilla Y León, Juan Gascón, Antes De Participar En Un Encuentro En Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Izquierda Unidad en Castilla y León, Juan Gascón, ha apelado a la unidad de la "izquierda transformadora" y ha detallado que se ha remitido a Podemos una propuesta de coalición, para negociar y ver qué fórmulas se pueden alcanzar para encontrar puntos en común de cara a las elecciones autonómicas de marzo.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios antes de la celebración del acto por la Unidad de la Izquierda Transformadora en Valladolid, donde ha señalado que "no hay que echar a nadie para construir la unidad, ya que esta no se construye a través de la exclusión sino mediante la construcción de una candidatura que sea lo más amplia y potente posible".

Por ello, ha resaltado la importancia de que los movimientos sociales empujen detrás de las organizaciones políticas ya que la sociedad "quiere que se construya otro modelo de sociedad distinta al que se plantea en la actualidad por parte de la extrema derecha, que cuestiona las bases de la democracia".

En esa línea, IU ha considerado que no se puede seguir en esa dinámica interna de negociaciones que "parece que no terminan de fructificar en ningún momento" porque no hay reuniones concretas y por ello es importante que se ponga ya sobre la mesa cuáles son los puntos en común y las diferencias y de qué manera se puede formular ese espacio político para "tener la mejor fortaleza dentro de las Cortes y organizar la resistencia dentro de la propia institución".

En este sentido, Gascón ha advertido del temor de que la "extrema derecha vuelva ahora con más fuerza tras las elecciones autonómicas de marzo", lo que "requiere respuesta en la calle y en los movimientos sociales", pero también precisa de un altavoz dentro del Parlamento autonómico.

A este respecto, el coordinador regional de IU ha subrayado la importancia de "castellanoleoneizar" la campaña electoral y poner el acento en la Comunidad.

De hecho, ha considerado que Castilla y León tiene que tener su propia voz, puesto que la izquierda autonómica tiene sus "peculiaridades" y es "mucho más difícil" entrar en las Cortes que en otras comunidades autónomas.

CANDIDATURA DE UNIDAD

En su intervención, Gascón ha señalado que después de una serie de reuniones telefónicas para intentar construir la unidad resulta "interesante" poner sobre la mesa en torno a qué construirla en la Comunidad.

De esta forma, la formación ha hablado con movimientos sociales, con Ecologistas en Acción, con las plataformas y con los sindicatos para ver si era posible plantear las condiciones que se tienen que dar para que se construya una candidatura de unidad de la izquierda transformadora en Castilla y León.

"Siempre hemos dicho que había que poner el programa en el centro y tenemos que hablar de programa y de cuáles son las condiciones", ha expresado el coordinador regional de Izquierda Unida.