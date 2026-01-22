IUCyL ve "posible" un acuerdo de coalición con Podemos para el 15M, aunque sea de "última hora y en tiempo de descuento"

VALLADOLID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida de Castilla y León, Juan Gascón, ha asegurado que que la formación trabaja para construir una alternativa para la Comunidad desde la "izquierda transformadora" en la Comunidad, por lo que ha señalado que ve "posible" un acuerdo de coalición con Podemos, aunque sea de "última hora y en tiempo de descuento" para los comicios autonómicos de marzo.

"Entendemos que puede ser posible y esperemos que pueda producirse ese acuerdo", ha expresado el también candidato a la Presidencia de la Junta en declaraciones a los medios antes de participar en el acto 'Ecosocialismo para cuidar nuestra tierra', donde ha estado acompañado por el activista ecologista Javier Gutiérrez, el profesor de la UVA Óscar Carpintero y la coordinadora de IU Valladolid, Rocío Anguita

En este sentido, ha recordado que IU trasladó la semana pasada a la formación 'morada' una propuesta de coalición con el objetivo de construir una "resistencia" dentro del Parlamento autonómico.

Por este motivo, Izquierda Unida inició en septiembre un proceso de diálogo con otras formaciones para confluir a las elecciones autonómicas y ha organizado diversos actos, que el celebrado este jueves en la capital vallisoletana, para "encontrar la unidad en torno a un programa electoral muy relevante".

"Nosotros no hemos parado, puesto que hacemos actos continuamente y mantenemos reuniones con representantes de diversos ámbitos sociales para conocer sus posturas y necesidades", ha aseverado el coordinador general de IU en la Comunidad.