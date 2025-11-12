El IV Congreso de Hostelería debatirá sobre turismo complementario y de experiencias y la nueva facturación 'Verifactu'

La presidenta de Festur, Rocío Ruiz, con otros miembros de FES y Festur. - FES

El cuarto Congreso de Hostelería, organizado por la Agrupación de Empresas Segovianas de Turismo (Festur), integrada en la Federación Empresarial Segoviana (FES), se celebrará el 25 de noviembre en la Real Fábrica de Cristales de La Granja con temas de actualidad para el sector, como la nueva tendencia de turismo complementario, 'turismo de experiencias' y la fiscalidad turística, con las novedades en facturación que impone el Ministerio de Hacienda desde el 1 de enero de 2026, con el programa 'Verifactu' para emitir facturas electrónicas.

La presidenta de Festur, Rocío Ruiz, ha celebrado el éxito de las ediciones anteriores, que llevan a que esta cuarta tena una demanda con "una lista de inscritos muy importante". Ruiz ha subrayado que, como en los congresos previos, se abordarán "temas de máxima actualidad, que preocupan al sector".

El programa del congreso ofrece sesiones para debatir la situación del turismo complementario, la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito hostelero, la fiscalidad turística, la digitalización y la profesionalización del sector, según ha detallado Rocío Ruiz.

Un desafío permanente que volverá a tratarse es el reto de "atraer visitantes durante todo el año", ha destacado Ruiz, además de "potenciar la colaboración público-privada y fortalecer una oferta basada en la calidad, la sostenibilidad y la innovación".

Desde el primer encuentro, hace cuatro años, un objetivo principal de este evento es facilitar a los profesionales "la oportunidad para compartir experiencias, generar alianzas y proyectar el futuro del turismo de Segovia", ha manifestado la presidenta de Festur, con la experiencia de este contacto directo.

Entre los ponentes de las sesiones temáticas están los especialistas Enrique Spinell (Civitatis), Abel Gómez (Cibersegura) y Alicia Martín (Gestoría Orejana); representantes de administraciones públicas: Ayuntamiento de la Granja, Ayuntamiento de Segovia, Diputación Provincial Delegación Territorial de la Junta y patrocinadores.

El ponente Enrique Espinel hablará de su trabajo en experiencias turísticas de excursiones, visitas guiadas y actividades para el viajero. La diputada de Promoción Provincial, Magdalena Rodríguez, expondrá el carácter de sostenibilidad y desarrollo rural de los proyectos de la provincia, junto a la gerente de la Empresa Municipal de Turismo de Segovia, Patricia Otones.

La aplicación de Inteligencia Artificial en la hostelería y la rentabilidad de la gestión, con nuevas herramientas de análisis para mejorar la productividad, serán otros temas de debate.

Tasas turísticas, su recaudación, la postura del sector, el efecto sobre los destinos, la opinión de las agencias de viaje y la decisión del Ayuntamiento de Segovia sobre este asunto serán parte de otra mesa redonda.

La nueva normativa de facturación, que entra en vigor el 1 de enero, con el programa 'Verifactu' para emitir las facturas con descarga directa en los ordenadores de Hacienda, será abordada para comprobar en qué estado se encuentra el proyecto de aplicación, si podrá haber prórroga como solciitan desde las asociaciones de autónomos, qué metodología puede aplicar un pequeño hostelero y cómo trabajar en su día a día sin arriesgarse a una sanción administrativa.

También se incluye en el programa el debate sobre la renovación generacional, con la preparación de nuevos profesionales en las escuelas de cocina y hostelería, con representación del centro de Formación profesional Felipe VI, que desarrolla cursos de este sector en Segovia, además de varios profesionales en activo.