La IV Legua UCAV se celebrará el 22 de febrero con la incorporación de la categoría andarines

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) celebrará el próximo domingo 22 de febrero la IV edición de la prueba solidaria Legua UCAV, con la novedad de la incorporación de la categoría andarines.

La cita, con salida y meta en la Plaza de Santa Teresa, comenzará a las 11.15 con las pruebas de promoción (2011-2014, 2015-2018 y 2019-2023), con distancias adaptadas; mientras a las 12.00 dará inicio la carrera absoluta.

En ella, los corredores de las categorías Senior (2010-1987), Máster A (1986-1970) y Máster B (1969 y anteriores) afrontarán un recorrido de 5576 metros, que completarán con dos vueltas a un circuito por el centro de la ciudad.

Los andarines también tomarán la salida a las 12.00 horas, de manera escalonada tras los corredores y realizarán una vuelta al mismo trazado, según ha informado, en un comunicado recogido por Euroap Press, la UCAV, que organiza la prueba en colaboración con el Ayuntamiento abulense.

Las inscripciones ya están abiertas y podrán formalizarse hasta el 19 de febrero a través de la web de Race Time. El importe íntegro de cada inscripción, cinco euros para adultos, irá destinado a Cáritas.

Todos los inscritos recibirán su bolsa del corredor, con productos donados por patrocinadores y colaboradores, como premio al esfuerzo realizado. Además, se sortearán diferentes regalos.

Esta cuarta edición de la Legua coincide con el primer curso del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFYD) de la UCAV, puesto en marcha en 2025.