La IV 'Zaratán Cup' reúne este fin de semana a 32 equipos y mas de 600 jugadores

Participantes del 'Záratan Cup' - AYTO DE ZARATÁN

ZARATÁN (VALLADOLID), 6 (EUROPA PRESS)

La IV edición de 'Zaratán Cup', que se disputa este fin de semana en dicha localidad vallisoletana, reunirá a más de 600 futbolistas de la categoría alevín de toda España. Con un total de 32 equipos de nivel nacional y regional que se reunirán en los campos de El Plantío.

Los clubes más destacables del evento son el Atlético de Madrid, El Real Valladolid y el Real Oviedo, a los que también se suma una docena de equipos de primera regional de Castilla y León y otras autonomías. Entre paraticipantes y familiares, se espera una afluencia superior a las 7.500 personas.

El domingo se realizará una rifa benéfica contra el cáncer infantil cuyos fondos serán destinados a apoyar a la Asociación Campanilla.

Los expectadores podrán disfrutar del encuentro, así como de las actividades paralelas y de una tarjeta para visitar museos y el uso del bus turístico de Valladolid.