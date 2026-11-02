La IX Gala de los Deportes de Montaña de Castilla y León reconocerá en Soria el talento y la pasión por la montaña

Cartel de la novena gala de Deportes de Montaña que se celebrará en Soria. - FDMESCYL

SORIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León (FDMESCYL) celebrará el próximo sábado, 7 de noviembre, a las 18.00 horas, la IX Gala de los Deportes de Montaña de Castilla y León, en el Aula Magna Tirso de Molina de Soria.

Esta edición tendrá un significado especial, ya que permitirá completar el recorrido por las nueve provincias de la comunidad, con una gala celebrada en cada una de ellas desde que esta iniciativa arrancara en 2017, según han informado desde la Federación.

Nueve galas, nueve provincias y un recorrido que cierra el círculo, poniendo en valor el montañismo y a sus protagonistas en todo el territorio de Castilla y León.

La ceremonia estará conducida, un año más, por Isidoro Rodríguez Cubillas y Ana Isabel Martínez de Paz, y servirá también para reconocer a los deportistas de la Fdemescyl que han obtenido resultados destacados en competiciones nacionales e internacionales, representando a Castilla y León o a la selección española.

MONTAÑA, ESCALADA Y BARRANQUISMO

En la categoría de alta montaña y alpinismo, el premio recae en Germán de la Puente y Juan Lagunilla, por su destacada actividad invernal en la Montaña Palentina.

Entre sus logros figuran la apertura de dos nuevas vías en el Espigüete, 'Inmersos en la masificación' y 'Sergio Seco', dos actividades que reflejan la capacidad técnica, la exploración y el compromiso con la montaña invernal.

En escalada, el galardón distingue a Francisco Hernández, Félix Ramos y Gonzalo Torre, por la apertura de la vía 'Riders of the Stork', en Talembote, en la región del Rif marroquí. La nueva línea, de dificultad 6c, fue abierta desde abajo durante una jornada de escalada que culminó diez días de actividad en la zona.

La combinación de protección flotante y seguros fijos en los pasos necesarios permitió completar una nueva propuesta en un entorno de gran calidad para la escalada de pared.

El premio de barranquismo es para Rubén Rúa, por el descenso del barranco Grigno, conocido también como 'Apocalypse Now', en los Alpes italianos. Se trata de una actividad de elevada exigencia técnica, con dificultad V5-A5-V, que discurre por un cañón encajonado y caracterizado por la fuerza del agua, los pasos expuestos y la complejidad de las maniobras.

El recorrido, de 3.500 metros de longitud y 220 metros de desnivel, representa un importante reto para el barranquismo de alto nivel.

AVENTURA

El reconocimiento a la Mejor Aventura en Castilla y León corresponde a Rubén Darío García, por completar 26 escaladas de pared en solo en distintos enclaves de referencia, desde las Hoces de Vegacervera hasta los Picos de Europa y Galayos.

Su actividad incluye numerosas vías de diferentes dificultades y longitudes, algunas de ellas recorridas en tiempos muy reducidos. Una propuesta que pone de manifiesto la experiencia, la preparación y la capacidad de progresión en terreno vertical.

El Premio Cainejas reconocerá a la escaladora vallisoletana Iziar Martínez, por los valores que representa dentro y fuera de la competición.

Iziar Martínez es, según el criterio del jurado, un ejemplo de esfuerzo, disciplina y constancia, cualidades que acompañan a una trayectoria deportiva excepcional.

Esta temporada se ha proclamado campeona de la Copa de Europa de Escalada de Dificultad, consolidándose como una de las grandes referentes de la escalada.

El reconocimiento pone en valor "no solo sus logros deportivos, sino también su capacidad de superación y su papel como referente para las nuevas generaciones".

PROMOCIÓN DE LAS MONTAÑAS

En la categoría de Promoción de las Montañas de Castilla y León, el premio se concede a la Red de Senderos del Monte Valonsadero, promovida por el Ayuntamiento de Soria.

Este espacio natural, situado a escasa distancia de la capital soriana, cuenta con cinco itinerarios que suman 49,1 kilómetros y permiten descubrir sus valores paisajísticos, naturales, históricos y culturales.

La iniciativa facilita el acercamiento de la ciudadanía al senderismo y favorece el disfrute responsable de un entorno de gran valor para la provincia.

SEGURIDAD

El Premio de Seguridad en los Deportes de Montaña reconocerá al Grupo de Rescate y Salvamento de Emergencias-112 de Castilla y León, por su labor en la atención a emergencias en el medio natural.

Este reconocimiento pone en valor el trabajo de los profesionales que intervienen en operaciones de búsqueda, rescate y asistencia en montaña, así como su preparación y compromiso con la seguridad de quienes practican actividades deportivas en estos entornos.

La gala incluirá también el reconocimiento al Sendero más popular de Castilla y León, que este año ha recaído en el SL SO-117 Sendero de la Laguna Cebollera, un itinerario integrado en la red de senderos homologados de la Fdmescyl que permite descubrir uno de los enclaves naturales más característicos de la provincia de Soria.

HOMENAJES

Durante el acto se homenajeará igualmente a los deportistas que han completado la IX edición del Trofeo de Cumbres de Castilla y León 'El Cainejo'.

En esta edición, cinco montañeros recibirán su reconocimiento por los objetivos alcanzados, con dos medallas de oro y tres de plata, como muestra de constancia y compromiso con el conocimiento y la exploración de las montañas de la comunidad.

La ceremonia servirá asimismo para distinguir a los deportistas de la Fdmescyl que han obtenido resultados destacados en competiciones autonómicas, nacionales e internacionales, tanto en representación de Castilla y León como de la selección española, poniendo en valor el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de sus logros deportivos.