Outlet de Jack and Jones en Vallsur. - VALLSUR

VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La firma de moda masculina Jack & Jones ha inaugurado este jueves su 'outlet' en el centro comercial Vallsur de Valladolid, con más de 500 metros cuadrados de tienda que ofrece una selección de las colecciones de la firma internacional de moda masculina.

El establecimiento reúne las principales propuestas de la marca, desde sus reconocidas colecciones denim hasta básicos atemporales y prendas versátiles de estilo "casual y urbano". Además, incorpora la colección infantil y juvenil de la marca, con lo que amplía su oferta con opciones para los más pequeños y los jóvenes.

El nuevo establecimiento de Vallsur ofrece así un espacio "completamente nuevo", con un concepto "moderno y actual pensado para que los visitantes disfruten de una experiencia de compra cómoda, inspiradora y adaptada a las últimas tendencias".

Con motivo de su apertura, la marca ofrece una promoción especial de 3x2 en toda la tienda del 19 al 21 de noviembre, además de concursos, novedades exclusivas y muchas sorpresas para todos los visitantes durante los primeros días de apertura, así como regalos por compras superiores a 80 euros.

"Estamos muy satisfechos de dar la bienvenida a Jack & Jones a Vallsur, especialmente con una propuesta tan destacada como su outlet más grande de la firma en Castilla y León. La llegada de una marca de referencia internacional como ésta nos permite seguir fortaleciendo nuestra oferta comercial con propuestas que responden a las demandas de nuestros visitantes y enriquecen la experiencia de compra en el centro", ha destacado la responsable de Marketing de Vallsu Pilar Criado.

Fundada en 1990, Jack & Jones se ha consolidado como una de las marcas internacionales "de referencia" en moda masculina, especialmente por sus colecciones vaqueras y su apuesta por prendas actuales y cómodas.

La marca combina "moda actual y comodidad" a través de colecciones que abarcan desde sus reconocidas propuestas 'denim' hasta básicos atemporales y versátiles.