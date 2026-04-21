Javier Antón se convertirá en el nuevo alcalde de Soria en el Pleno del lunes 27 de abril

SORIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria celebrará un pleno extraordinario el próximo lunes, 27 de abril, para nombrar nuevo alcalde de la ciudad al senador Javier Antón que tendrá que tomar posesión primero como concejal para ser elegido después regidor, según la orden del Pleno facilitada por el Consistorio.

Para la toma posesión de Javier Antón como concejal debe renunciar antes la número 14 de la lista socialista al Ayuntamiento de Soria, María Antonia Dulce. En la actualidad, Javier Antón es senador socialista por la provincia de Soria y secretario de Organización provincial.

Antón sustituirá como alcalde de Soria a Carlos Martínez que dejó el bastón de mando en un pleno extraordinario celebrado el pasado lunes 13 de abril para asumir su acta de procurador por el PSOE tras 27 años en el Consistorio soriano, 19 de ellos de forma ininterrumpida como alcalde de su ciudad natal.