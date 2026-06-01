Javier Fuentes, del restaurante El Torreón Ibérico, gana el V Concurso Cocina con Ibérico en Salamanca - CONCURSO COCINA CON IBÉRICO

SALAMANCA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Javier Fuentes, del restaurante salmantino El Torreón Ibérico, ha sido el ganador del V Campeonato Internacional de Cocina con Ibérico con su "cerdo ibérico a la Royal" un "plato técnicamente impecable, con un sabor fino y elegante", según ha recalcado el jurado.

La competición se ha celebrado esta tarde en el Palacio de Congresos de Salamanca, durante el V Foro Internacional del Ibérico, que se celebra estos días 1 y 2 de junio.

El premio, dotado con 5.000 euros, ha sido entregado por el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, según ha informado la organización del concurso en un comunicado recogido por Europa Press.

El segundo premio, dotado con 2.000 euros, ha recaído sobre Juan García Domínguez y su "cerdo al barro", del restaurante Dólar en Vitoria, y ha sido entregado por el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias.

Un año más, el Ayuntamiento de Salamanca, la Diputación Provincial de Salamanca, y Gastroactitud han organizado el V Concurso Internacional de Cocina con Ibérico. La competición pretende promover el uso del ibérico entre profesionales y estudiantes de hostelería.

Los finalistas han sido Sara Cámara, de la Asociación Maestres de Cocina de Castilla y León, con su propuesta 'El final más ibérico'; Javier Fuentes del Río, del restaurante Torreón Ibérico Experience, que competía con 'Cerdo ibérico a la royal, morcilla y algas'; Juan García Domínguez, del restaurante Dólar, autor de 'Cerdo al barro'; y Javier Ruíz Marín, del restaurante Luma, que ha presentado 'Trilogía del descarte del cerdo ibérico'.

Cuatro propuestas que han reflejado la "versatilidad, la técnica y la innovación" de "uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía española".

El Jurado El jurado estaba formado por Mario Sandoval del restaurante Coque** (Madrid), Carolina Álvarez del restaurante Flores Raras** (Valencia), Rocío Parra del restaurante En La Parra* (Salamanca), Miguel Ángel de la Cruz del restaurante La Botica* (Matapozuelos) y José Carlos Capel, crítico gastronómico de Gastroactitud.