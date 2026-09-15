Javier Maroto y Javier Iglesias (PP) y Clara Martín (PSOE) toman posesión como senadores por CyL

VALLADOLID/MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Javier Maroto y Javier Iglesias, por el PP, y Clara Martín, por el Partido Socialista, han tomado posesión este martes, 15 de septiembre, de sus cargos como senadores autonómicos por Castilla y León al inicio de la sesión plenaria que se celebra en la Cámara alta.

Los tres senadores autonómicos han sido llamados por el presidente del Senado, Pedro Rollán, que, como es habitual en este procedimiento, ha llamado a los nuevos parlamentarios para que acaten la Constitución Española. Los 'populares' han optado por jurar y la socialista por la promesa.

Maroto, Iglesias y Martín fueron designados senadores autonómicos por Castilla y León en el pleno de las Cortes celebrado el pasado jueves, día 10, con los apoyos de sus grupos parlamentarios tras una votación secreta y en urna en la que se registraron 19 votos en blanco --el Grupo Parlamentario Vox tiene 14 y el Grupo Mixto cinco--.

Hay que recordar que, a diferencia de lo que ocurrió en los pactos de Gobierno PP y Vox en Aragón y en Extremadura, el Partido Popular de Castilla y León no ha cedido un senador a los de Santiago Abascal.

Maroto, Iglesias y Martín fueron designados senadores autonómicos por Castilla y León en el primer pleno ordinario de la XII Legislatura que se constituyó el pasado 14 de abril tras las elecciones autonómicas del 15 de marzo que dieron la victoria al PP con el PSOE como segunda fuerza más votada, resultados que otorgan esos tres representantes en la Cámara alta para los dos partidos.

La Comunidad de Castilla y León designa a los tres senadores en virtud del artículo 69.5 de la Constitución y del artículo 24.5 del Estatuto de Autonomía, que atribuyen a las Cortes su designación Grupo Parlamentario en proporción a los grupos representados en la Cámara a propuesta de los propios grupos.

El PP ha mantenido como senador al vitoriano empadronado en Sotosalbos (Segovia) Javier Maroto que fue elegido senador autonómico por Castilla y León por primera vez el 23 de julio de 2019 y volvió a conseguir la confianza de la Cámara el 10 de mayo de 2022 tras las elecciones anticipadas de ese año en las que el PP consiguió representación para dos senadores, el propio Maroto, es vicepresidente de la Cámara alta, y Vidal Galicia al que sustituye ahora el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, que dejará el cargo en la Institución provincial al que llegó en 2011 si bien los cargos son compatibles.

En el caso del Grupo Socialista ha propuesto a la segoviana Clara Martín, alcaldesa de Segovia desde el 4 de junio de 2022, tras la dimisión de Clara Luquero, hasta junio de 2023, en un paso del PSOE para recuperar la Alcaldía de la ciudad del Acueducto, como explicó el secretario autonómico, Carlos Martínez.

Clara Martín releva en el cargo de senador autonómico a Luis Tudanca, que fue elegido senador por designación de las Cortes de Castilla y León el 30 de abril de 2025 en sustitución del salmantino Fran Díaz.