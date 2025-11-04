Jesús Núñez Velázquez y familia, la única fortuna de Castilla y León en la lista Forbes España

Grafismo de la lista de los 100 Españoles más ricos en 2025 de Forbes España. - FORBES

VALLADOLID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El empresario segoviano Jesús Núñez Velázquez y su familia, propietarios de la empresa Gesbolsa Inversiones, son la única fortuna originaria de Castilla y León que figura en la lista de 'Los 100 españoles más ricos' de Forbes España, con una suma de 1.500 millones de euros.

En concreto, Núñez Velázquez y familia se sitúan en el puesto 29 de la lista Forbes, que indica que la suma de las 100 fortunas españolas en 2025 asciende a los 258.870 millones de euros, lo que supone un incremento del 7 por ciento respecto al pasado año.

Además, la publicación ofrece una lista de las diez personas más ricos de Castilla y León, encabezada por el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán, con 340 millones de euros.

Con 1.500 millones de euros de patrimonio, Jesús Núñez y el resto de su familia son los propietarios de la empresa Gesbolsa Inversiones registrada en la CNMV. A través de esta sociedad gestionan activos inmobiliarios y financieros.

No obstante, Forbes precisa que la mayor parte de su patrimonio se lo deben a la venta de la Universidad Alfonso X el Sabio, la cual se materializó en el año 2019. Jesús Núñez ha estado siempre vinculado al sector educativo, lo que le ha valido numerosos reconocimientos.

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, encabeza la lista de los más ricos de Castilla y León con 340 millones de euros; seguido por Tomás Pascual Gómez-Cuétara, con 270 millones, superando ambos sus fortunas del año anterior, aunque el empresario del sector eléctrico ha visto crecer su patrimonio en mayor medida.

El empresario salmantino Juan José Hidalgo dueño de Globalia y fundador y presidente de Air Europa, figura en tercer puesto con 250 millones. Su hijo Javier se encuentra en el décimo lugar, con 135 millones de euros.

El bejarano Eduardo Santos Ruiz, propietario de las bodegas Barón de Ley, se sitúa en el cuarto lugar, con 245 millones de euros, por delante de la leonesa María José Álvarez Mezquíriz, presidenta del grupo vallisoletano Eulen, que cuenta con 235 millones euros.

Los miembros del grupo burgalés Antolín, Ana y Ernesto Antolín, se encuentran en el sexto puesto con 175 millones de euros; misma cifra que sus familiares Helena, Emma y José Joaquín Antolín.

En el octavo lugar aparece Jesús Núñez Velázquez en solitario, con 170 millones de euros; y en el noveno está Manuel Piñera Gil-Delgado, propietario del Grupo Scholtz, con 160 millones de euros.