Jiapan gana el Pincho Oro del XXVIII Concurso Provincial de Pinchos de Valladolid con 'Doce / 29' - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El restaurante Jiapan ha ganado este lunes, 15 de junio, el Pincho Oro del XXVIII Concurso Provincial de Pinchos de Valladolid con 'Doce / 29', tal y como se ha anunciado en la Gala de la Hostelería de Valladolid.

La cita se ha celebrado en el Centro Cultural Miguel Delibes y ha reunido a profesionales, instituciones, patrocinadores y representantes del sector, tal y como ha informado la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería.

Además de dar a conocer el ganador en esta y otras categorías, durante el acto se ha rendido homenaje a destacados profesionales y establecimientos hosteleros y se ha hecho entrega del XXVII Premio Conde Ansúrez.

En este contexto, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto con el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández Lafuente, ha hecho entrega del Premio Conde Ansúrez 2026 al grupo Siloé, en reconocimiento a su trayectoria artística, sus éxitos profesionales y su capacidad para llevar el nombre de Valladolid por toda España.

Además, en esta 43.ª edición, los establecimientos homenajeados han sido Casa Rural El Caño, de Nava del Rey, en representación de la provincia, y el restaurante Los Chopos y la Cafetería Moka, como referentes de la hostelería de la capital vallisoletana.

Por su parte, la asociación ha trasladado a todos ellos su más sincera enhorabuena y su agradecimiento por "tantos años de trabajo y por su contribución al desarrollo del sector hostelero en la provincia".

Asimismo, la asociación ha ofrecido un reconocimiento a José Alberto Torrecilla por" su ejemplar trayectoria profesional, marcada por el compromiso, la dedicación y la defensa constante de los intereses del sector hostelero".

La gala también ha tenido un "significado especial" con el homenaje a la Policía Nacional con motivo de la conmemoración de su 200 aniversario, "dos siglos de servicio público, compromiso con los ciudadanos y dedicación ejemplar a la seguridad y la convivencia".

En reconocimiento a esta trayectoria, la Junta Directiva ha hecho entrega del Pincho de Oro como muestra de admiración, respeto y agradecimiento de todo el sector hostelero vallisoletano.

La gala final y la entrega de premios ha estado presentada por David Monaguillo y amenizada por Beatriz Panizo.