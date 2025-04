Jiménez carga contra el Gobierno por "maltratar y despreciar" a Valladolid tras quedarse sin el futuro Museo del Cine

VALLADOLID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad de Valladolid, Blanca Jiménez, ha cargado contra el Gobierno por "maltratar y despreciar" a la ciudad tras "rechazar" la aspiración de la capital vallisoletana de albergar el futuro Museo del Cine, que finalmente se ubicará en el antiguo edificio del NO-DO en Madrid.

En declaraciones difundidas a los medios, la edil ha remarcado que esta era una "aspiración largamente ansiada" por la ciudad y ha recordado que ya hace 20 años se propuso esta idea teniendo en cuenta que la capital del Pisuerga es la "gran ciudad del cine por muchos motivos" en el ámbito nacional, puesto que han sido diferentes equipos de gobierno los que han intentado que esa aspiración se hiciera realidad "con más o con menos intensidad y fortuna".

Precisamente, el equipo de gobierno que lidera el 'popular' Jesús Julio Carnero reavivó hace unos meses esta pretensión al intentar contar con el apoyo de todos los grupos políticos para solicitar albergar el futuro Museo del Cine.

En este sentido, la responsable municipal del Turismo, Eventos y Marca Ciudad ha lamentado que no solo haya sido rechazada esta aspiración sino que tampoco se ha tenido en consideración.

"Nos estamos encontrando con que de una forma absolutamente injusta el Ejecutivo central rechaza o simplemente no contesta a las reclamaciones que consideramos que son legítimas para la ciudad de Valladolid", ha lamentado la edil, al tiempo que ha considerado que es como su la ciudad del Pisuerga "no existiera".

En opinión de la concejala, esto es otra "fase más" del "maltrato" que el gobierno de Pedro Sánchez hace con Valladolid, y esto teniendo en cuenta que hay dos ministros vallisoletanos en el Consejo de Gobierno.

En la misma línea y a través de un mensaje publicado en redes sociales, del que se hace eco Europa Press, la edil ha incidido en que hace unos meses todos los grupos políticos votaron a favor de reclamar esta aspiración por enésima vez.

"El Ministerio de Cultura decide hacerlo en Madrid, y la culpa es de Valladolid, no de un gobierno que desprecia a esta ciudad, no de un gobierno que niega cualquier aspiración por pura revancha política, no, la culpa es de Valladolid", ha criticado.

Por otro lado, ha señalado que "no se puede perder lo que no se tiene, porque la ciudad no ha tenido ni la opción, solo la aspiración, solo la reclamación", para después asegurar que la capital vallisoletana "se lo merecía, y se lo merece, sin desmerecer a nadie".