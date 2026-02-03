Jiménez (PP) defiende el tamaño del gabinete de Carnero y asevera que Puente tenía como secretario a un "caddy de golf"

VALLADOLID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez, ha respondido este martes a las críticas del Grupo Socialista por la supresión de un puesto de chófer en Alcaldía y la creación de una plaza en el gabinete de medios de comunicación, y ha defendido que actualmente Jesús Julio Carnero tiene en su gabinete "exactamente las mismas plazas" que tenía el exalcalde socialista, Óscar Puente.

Jiménez ha interpretado las declaraciones del portavoz del Grupo Socialista como una crítica a la configuración del Gabinete de Alcaldía y ha recalcado que "la decisión del destino de las plazas del Gabinete de Alcaldía le corresponde al alcalde".

Por ello, ha aseverado que a los miembros del grupo socialista "les parecía muy bien "que, por ejemplo, la plaza del secretario personal del alcalde Puente fuera destinada al caddy que le llevaba los palos de golf".

Jiménez ha subrayado que en el gabinete hay plazas destinadas a los profesionales de la comunicación, por lo que ha llamado la atención sobre el hecho de que el PSOE también asegura que "habría que reforzar más la transparencia", y así ha defendido como un signo de transparencia utilizar el trabajo de los profesionales de la información para acercar la labor municipal a los ciudadanos y que éstos conozcan mejor la acción municipal.

"También les debía parecer mejor la forma de comunicar que tenía este ayuntamiento en el pasado, donde las decisiones importantes las comunicaba el propio alcalde Puente a través de Twitter, teniendo a media ciudad bloqueada --en esta red social--", ha apuntado.

"Nuevos tiempos, nuevas formas de comunicar y sobre todo nuevas maneras de hacer que las cosas en Valladolid vayan muchísimo mejor", ha concluido.