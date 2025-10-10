JJSS y PSOE exigen a la Junta un plan de salud mental juvenil y critica la falta de garantía de atención en CyL

El secretario de Sanidad y portavoz en las Cortes del PSOE, Jesús Puente, (i) y el secretario de Salud Mental y Sanidad de Juventudes Socialistas en Castilla y León, Camilo Cajamarca (d). - EUROPA PRESS

VALLADOLID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Juventudes Socialistas y el PSOE de Castilla y León han pedido a la Junta que pongan en marcha el plan de salud mental y bienestar emocional para jóvenes y adolescentes como se le instó por unanimidad en las Cortes y del que no se sabe "absolutamente nada" al tiempo que ha advertido de que "el derecho a la atención a la salud mental está muy lejos de estar garantizado" y ni siquiera se cumplen los principios de la Organización Mundial de la Salud.

Así lo han expresado en rueda de prensa el secretario de Sanidad y portavoz en las Cortes del PSOE, Jesús Puente, y el secretario de Salud Mental y Sanidad de Juventudes Socialistas en Castilla y León, Camilo Cajamarca, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.

Cajamarca ha exigido a la Junta, su presidente Alfonso Fernández Mañueco y al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que se pongan en marcha todos los compromisos que tiene asumidos en esta materia porque un 18 por ciento de la población española reconoce tener un problema de salud mental, una cifra "bastante alta" si se tiene en cuenta a quienes no lo reconocen, y casi la totalidad tiene que esperar hasta tres meses el poder acceder a una primera cita de valoración, "lo cual lleva a una situación de vulnerabilidad por parte de todas estas personas".

El responsable de Juventudes Socialistas ha advertido de que los datos son "más demoledores" en Castilla y León, donde tres de cada diez personas, según el informe de la Unión Europea de Salud, sufren de este tipo de vulnerabilidad por salud mental, y en la Comunidad sólo hay cinco psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), cuando la media europea se sitúa en 18.

"Estamos muy por debajo de las medias europeas", ha advertido Cajamarca, quien ha exigido a la Junta que cumpla sus compromisos y ponga en marcha el plan de salud mental juvenil después de un año de que se aprobara una moción en las Cortes para instar a la Junta a hacerlo, sin que por el momento se sepa nada.

El secretario de Sanidad de Juventudes Socialistas ha asegurado que es necesario y se debe poner en marcha en tres fases, la primera de ellas de prevención en la que Atención Primaria, en los colegios e institutos se lleven a cabo planes de educación, de formación, de empleabilidad y de vivienda "efectivos" para poder atender y prevenir que lleguen a causarse nuevos casos de de salud mental.

En una segunda fase, propone un plan de detección en el que especialistas como psicólogos clínicos y sociales, educadores sociales y trabajadores sociales tengan la posibilidad de poder detectar factores de riesgo y evitar que puedan desarrollarse más ese tipo de problemáticas.

La última fase consistiría en un plan de acción en el cual considera que "debe haber sí o sí" un aumento en la plantilla de la sanidad en la Comunidad.

Paralelamente, ha explicado que tanto Juventudes como el PSOE pondrán redactarán un proyecto no de ley relacionado con un plan de acción en torno a las conductas de riesgo, un problema que también está en aumento y que puede afectar también a la salud mental de toda la población.

En esta fase, ha incidido en que trabajarán en temas como pueden ser las infecciones de transmisión sexual, no solamente el VIH y hablarán del abuso de las sustancias nocivas como el alcohol, las drogas y el tabaco, de ciberacoso, de planes de ocio saludable e incluso de los trastornos de conducta alimentaria.

SIN GARANTÍA DE ATENCIÓN

Por su parte, con motivo del Día de la Salud Mental, Jesús Puente ha advertido de que la Organización Mundial de la Salud considera que la atención en esta materia es un deerecho humano universal y pide a los gobiernos integrar la atención psicológica en todos los niveles del sistema sanitario, reforzar la prevención, el acceso equitativo a los servicios de salud mental y la financiación estable para garantizar estos servicios.

"Podemos afirmar que en Castilla y León estos principios liderados por la OMS no se cumplen", ha advertido el secretario socialista, quien ha afirmado que "el derecho a la atención a la salud mental está muy lejos de estar garantizado" y el sistema de la Comunidad no tiene "capacidad" para hacerlo.

Puente ha puesto como ejemplo de ello la faltan de profesionales especializados en salud mental, especialmente en Atención Primaria y zonas rurales, con una última convocatoria publicada de psicólogos internos residentes (PIR) que ofrecía 18 plazas para toda la Comunidad, mientras que el año pasado la oferta fue de 16.

"Si el objetivo es cubrir al menos una plaza por centro de salud, y tenemos 248 centros de salud en esta comunidad autónoma, tendríamos que necesitar 14 años para tener psicólogos clínicos suficientes para lanzar esta cobertura a Atención Primaria", ha aseverado.

Además, ha censurado la "clara desigualdad territorial", con una "brecha enorme" entre áreas urbanas y rurales, con los servicios concentrados en las capitales, y falta de infraestructuras como en el caso de las unidades de hospitalización psiquiátrica infantojuvenil, que sólo cuentan con diez camas y todas en Valladolid.

Asimismo, ha explicado que no hay unidades de convalecencia psiquiátrica, "algo tan importante en la transición entre la hospitalización y la vida comunitaria", en Palencia, Zamora o Segovia, a lo que se suma una falta de coordinación sociosanitaria, que es "completamente inexistente", cuando "son importantísimos, por ejemplo, las viviendas tuteladas".

FALTA DE RESPUESTAS

"Hay un divorcio completo entre la necesidad de la población y las respuestas que da la Junta de Castilla y León", ha asegurado Jesús Puente, quien considera "importantísimo cerrar esta brecha entre lo social y lo sanitario".

Por otra parte, ha apuntado que la financiación de la salud mental en Castilla y León es "limitada" y "muy dependiente" de los fondos específicos, tras lo que ha recordado que el Gobierno central trasladó el año pasado tres millones de euros para fortalecer el sistema en la Comunidad, incluida la lucha contra el suicidio. "No sabemos lo que invierte Castilla y León porque no desagrega el presupuesto", ha advertido el responsable socialista, quien ha adelantado que exigirán que se haga.

"La sociedad castellana y leonesa está preparada asume la salud mental como un proceso tan natural e importante como la salud física, está liberándose prácticamente del estigma que acarreamos durante años. La sociedad sí, pero el Gobierno de la Junta, sin embargo, va en el sentido opuesto", ha afirmado Puente, quien considera que, al no dar soluciones a la ciudadanía, "aísla a estos pacientes, los aparta del sistema público y termina estigmatizándolos".

Además, ha censurado que cuando el PP encuentra "grandes retos" en dar servicios públicos a través del sistema de salud lo que hace es "salir por el camino fácil, la privatización", como ha asegurado que ocurre en Salamanca, donde ya hay conversaciones entre el hospital de día de salud mental infanto juvenil y una empresa privada para derivar la atención en salud mental a esta unidad, cuando no está totalmente instaurado el servicio.

En esta línea, ha advertido de que este problema "se le está haciendo muy grande al Partido Popular porque no ha hecho nada en los últimos años" y se necesita un Gobierno que se tome "en serio" la salud mental de sus ciudadanos.