Una jornada en el Espacio La Granja analiza los principales retos del sector vitivinícola en el siglo XXI.

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha celebrado esta mañana la Jornada Técnica de Viñedo en el Espacio La Granja, un encuentro que ha servido para analizar los principales retos a los que se enfrenta el sector vitivinícola en el siglo XXI.

El evento ha contado con intervenciones clave sobre mercados, variedades, portainjertos, y labores, prestando especial atención a la salud de los suelos. El encuentro, que ha comenzado a las 09.30 horas, ha arrancado con la ponencia 'El manejo del suelo y la fijación de carbono en viñedo', a cargo de Jesús Yuste Bombín, investigador del ITACyL.

También se han abordado temas como el papel de los hongos micorrícicos para la resiliencia de los viñedos frente al cambio climático, en una charla de Jaime Olaizola, de ID Forest, mientras que José María Ayuso, del grupo González Byass, ha analizado la tecnología disruptiva en la mecanización del viñedo.

A las 11,..00 horas se ha celebrado una mesa redonda sobre 'Nuevas técnicas en el manejo del cultivo', con la participación de viticultores y expertos del sector, incluyendo a Juan Ruiz (DO Rueda), Félix Calvo (DO Ribera), Charo Sández, Fernando Izquierdo (Bodegas Balbás) y José María Ayuso (González Byass).

El evento también ha contado con la intervención de Sergio Rodríguez, de Servalesa, sobre la regeneración de suelos en la viña y su importancia para la salud del cultivo, seguido de una mesa redonda sobre 'Retos y oportunidades del mundo del vino', con destacados representantes de diversas denominaciones de origen, como Santiago Mora (DO Rueda), Raúl Escudero (DO Cigales) y Beatriz Martínez (DO León).

INNOVACIÓN Y TRABAJO CONSTANTE, CLAVES

A la Jornada ha asistido el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, quien en su discurso ha destacado el papel fundamental del sector vitivinícola en la provincia, agradeciendo a los ponentes y participantes su compromiso y esfuerzo en este campo. Íscar ha subrayado que la innovación y el trabajo constante de los viticultores son esenciales para avanzar en calidad y competitividad en los mercados globales, y que estas jornadas son una excelente oportunidad para intercambiar conocimientos y experiencias.

"El vino es la punta de lanza que consigue que nuestra provincia esté llegando cada vez más lejos en todos los mercados. Entre todos, pero especialmente gracias a vuestro trabajo, hemos sido capaces de abrir caminos impensables tan solo unos años atrás", ha afirmado Íscar. También ha resaltado la importancia de cuidar los suelos, avanzar tecnológicamente y seguir apostando por la excelencia en cada vendimia.

Íscar ha concluido con el deseo que esta jornada sea un espacio de encuentro, aprendizaje y celebración en torno a la riqueza de los vinos vallisoletanos.

Por último, esta tarde, a las 20.00 horas, y como colofón se va a celebrar la Gala de la Viticultura en el Teatro Zorrilla de Valladolid, organizada en colaboración con la Asociación de Viticultores de Rueda. Durante el evento se entregarán premios a aquellos viticultores que han destacado por su dedicación y compromiso con el cultivo de la vid.