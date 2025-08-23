Jornada "positiva" en León aunque una reactivación del incendio de Porto (Zamora) obliga a evacuar La Baña

Zona calcinada de Las Médulas, a 22 de agosto de 2025, en Las Médulas, Carucedo, León, Castilla y León (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

Mejora la situación del incendio de Gestoso lo que permite que los vecinos de doce localidades vuelvan a casa con confinamiento urbano

LEÓN, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La jornada del sábado ha sido "positiva" en lo que se refiere a las labores de extinción, control y vigilancia de los incendios forestales que afectan a varios puntos de la provincia de León, aunque una reactivación registrada en el fuego procedente de Porto (Zamora) ha obligado a desalojar la localidad de La Baña.

La mejora en la situación meteorológica ha permitido que los medios desplegados hayan podido avanzar en la perimetración y contención de los incendios, pero el "problema" surgido en La Baña ha provocado el desalojo del pueblo.

En declaraciones difundidas a los medios, el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, ha remarcado que la jornada ha sido "positiva" ya que los medios han podido trabajar y ha mejorado la situación de varios de los incendios en la provincia. No obstante, a partir de las 15.00 horas se ha registrado una reactivación de un incendio en el entorno del lago de La Baña.

Actualmente son siete los incendios de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 los que existen en la provincia de León, uno de gravedad 1 y cinco fuegos de nivel 0 controlados.

El representante del Ejecutivo autonómico ha detallado que en la jornada de este sábado el operativo ha podido trabajar "bien" en el incendio de Llamas de Cabrera, si bien en la zona de Espinoso de Compludo ha habido reproducciones que se han podido controlar.

En lo que se refiere al incendio forestal de Colinas han continuado los trabajos encaminados a establecer y contener este fuego entre la carretera de Igüeña a Colinas, en el oeste, y en torno al arroyo, al este y sur del incendio.

Precisamente, ha explicado que se han realizado pases de máquinas en la zona norte de este incendio, del que se puede decir que tiene dos lenguas activas en la parte noreste sobre las que se ha trabajado durante todo el día con medios aéreos y terrestres.

"Podemos decir que este incendio, en estos momentos, está estabilizado, controlado o contenido", ha remarcado el delegado territorial de la Junta.

Asimismo, el incendio de Anllares, que en la jornada del viernes preocupaba al operativo en la zona de Argayo del Sil, no ha registrado llama durante el día pero ha habido numerosos puntos calientes y reproducciones que se han controlado con los medios que estaban dispuestos.

Sin embargo, ha advertido de que en el flanco norte, en la zona del Valle de Trascastro, en la parte superior de lo que es el Valle de Fornela, hay varias lenguas que están en la zona límite con el Principado de Asturias, pero se ha trabajado con medios aéreos y máquina pesada, y la intención es continuar con los trabajos durante la noche para intentar cerrar el perímetro activo.

Por lo que respecta al incendio de Gestoso la situación también ha mejorado, puesto que el perímetro es el que estaba cerrado desde hace dos días, aunque ha habido numerosas reproducciones dentro que gracias al volumen de los medios que se han dispuesto en este incendio, ha posibilitado que esté controlado.

En este caso se ha propuesto el realojo de los doce núcleos de población afectados por este incendio. Estos pueblos pasan de ser evacuados a confinados.

En el incendio de Barniedo de la Reina, el día también ha sido "positivo" ya que el perímetro está estabilizado aunque también se han registrado muchas reproducciones en la zona sur, fundamentalmente, en la que va desde Riaño hacia la zona límite con la provincia de Palencia, pero también han aparecido reproducciones en el flanco norte y en la zona de Santa Marina de Valdeón, que han sido controlados con los medios dispuestos.

Por lo demás, el incendio forestal de La Baña procedente de Porto (Zamora), que había sido contenido en dos ocasiones, ha experimentado una "fuerte evolución" en dirección a la población de La Baña, que ha obligado a su evacuación.

No obstante, el representante del Ejecutivo autonómico ha subrayado que el trabajo con medios aéreos y maquinaria ha permitido alejar este frente que amenazaba a la población y dirigirlo a la zona de canteras que están al oeste de esta localidad.

"El riesgo de que el frente que avanza por el sur hacia el límite pueda virar y cambiar de valle hace que trabajemos en el entorno de La Baña con una estrategia con medios aéreos y también con maquinaria para intentar que el fuego no avance en la zona de La Cabrera", ha precisado.

En lo que se refiere al resto de incendios que afectan a la provincia, como los de Canalejas, Yeres o Castrocalbón "no hay muchas novedades y en este caso se cuentan por controlados o estabilizados".

EVACUACIONES Y REALOJOS

En cuanto a la cuestión de las evacuaciones se ha procedido al realojo de esas doce localidades del incendio de Gestoso, concretamente Arnado, Gestoso, Leiroso, Villarubín, Santvitul, Lusío, Castropetre, Oencia, Cabarcos, Sobredo, Arnaledo y Cabeza de Campo.

Estas doce localidades con 733 habitantes desalojados pasan a un confinamiento urbano, con lo cual en estos momentos hay tres localidades evacuadas, que son La Baña, Argayo del Sil y Anllarinos del Sil, con un total de 435 personas evacuadas.

Tambén son 27 las localidades confinadas con 1.555 residentes leoneses fuera, en este caso, dentro de sus casas, en sus domicilios, pero confinados en sus pueblos.