La jornada solidaria 'A Santiago contra el cáncer' Vía Künig prevé reunir el próximo día 24 a cientos de leoneses

La Diputación de León ha acogido este martes la presentación de la jornada solidaria 'A Santiago contra el cáncer' Vía Künig. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 19 May. (EUROPA PRESS) -

La jornada 'A Santiago contra el cáncer' Vía Künig prevé reunir el próximo día 24 a cientos de leoneses en torno a cuatro carreras que discurrirán por una parte del itinerario histórico del Camino de Santiago en la provincia de León que sirve como alternativa al tradicional Camino Francés.

Se podrá participar en la iniciativa a través de cuatro modalidades. La primera de ellas es una carrera de relevos desde Santa Marina del Rey que saldrá a las 8.30 horas; la segunda serán 15,5 kilómetros de caminata y partirá a las 10.30 horas de los Ocho Caños de Benavides; el tercer trayecto plantea 9,5 kilómetros para caminar desde Antoñán del Valle y comenzará a las 11.30 horas y el último recorrido será una caminata de 2,5 kilómetros desde Cogorderos y empezará las 13.45 horas.

Todos los participantes terminarán en la Playa Fluvial de Villamejil para compartir una paella popular con música y baile y el regreso se realizará a las 18.00 horas y contará con un autobús de la Diputación de León que hará el recorrido entre Villamejil y Benavides.

La inscripción, que incluye la comida, tiene un coste de 10 euros por persona y la recaudación se destinará íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Aquellos que lo deseen también podrán realizar la donación para participar únicamente en la comida o como si fuera una fila cero.

La iniciativa se ha presentado este martes en la Diputación de León y ha contado con la presencia del diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, Francisco Javier Álvarez; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Benavides, Pedro Toral; Francisco Javier Guerra, representante de 'A Santiago contra el Cáncer' y el presidente de la AECC en León, Estanislao de Luis Calabuig.

APORTAR "UN GRANITO DE ARENA"

Francisco Javier Álvarez ha confiado en que la iniciativa solidaria reúna a cientos de leoneses que aportarán "su granito de arena" para la investigación y el apoyo a los enfermos de cáncer. Al mismo tiempo, ha señalado que es una ocasión "perfecta" para conocer las localidades por las que discurren las carreras, que, a su vez, forman parte del recorrido de la Vía Künig a su paso por León.

En este sentido, ha recordado que recientemente esta Vía ha sido reconocida como camino histórico del Camino de Santiago y ha animado a toda la sociedad leonesa a participar en la iniciativa.

Finalmente, Francisco Javier Guerra ha señalado que esta propuesta es una de las que se realizan en paralelo al camino desde Francia hasta Santiago de Compostela, mientras que Estanislao de Luis Calabuig ha añadido que la actividad es un "calentamiento" para la decimosexta edición de 'A Santiago contra el cáncer'.