Las jornadas 'Ciudad de Palencia' contarán con conferencias, exposiciones y una observación de la Luna y Saturno

Presentación de las XXXII Jornadas de Astronomía ‘Ciudad de Palencia’. - AYUNTAMIENTO

PALENCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Astronómica Palentina celebrará del 15 al 18 de octubre la XXXII edición de las Jornadas de Astronomía 'Ciudad de Palencia', una cita que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia y que reunirá a destacados investigadores para acercar al público los últimos avances en astronomía, observación espacial y cosmología.

Así lo han adelantado desde de la agrupación, durante la presentación de la actividad, en la que han estado acompañados por la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés.

La regidora ha mostrado su agradecimiento a la Agrupación Astronómica Palentina por la divulgación y el trabajo" que realizan para "despertar el interés y la curiosidad por toda la investigación científica con estas jornadas de excelente calidad y con ponentes referentes de ese mundo".

Unas jornadas que, según ha puntualizado Andrés, servirán para aprovechar el "impacto externo" que tuvo el eclipse total de sol en Palencia.

En este sentido, ha destacado la importancia de seguir desarrollando ese trabajo "unido a nuestro patrimonio inmaterial que son los cielos oscuros", ha dicho, antes de reiterar el apoyo del Consistorio a la Agrupación Astronómica Palentina con la que ha trabajo conjuntamente en la organización del eclipse, en la preparación de estas jornadas y en la próxima puesta en marcha de una iniciativa con los bachilleratos de investigación y ciencias, tal y como ha adelantado.

Las conferencias se llevarán a cabo en el Centro Cultural Lecrác los días 15, 16 y 17 de octubre a las 20:00 horas. Concretamente, el ciclo se abrirá el jueves, 15 de octubre, con la intervención de la doctora Isabel Caballero de Frutos, científica del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC).

En esta charla, bajo el título 'Explorando el océano costero desde el espacio', se mostrará cómo la teledetección óptica, a través de los satélites multiespectrales Sentinel-2 y Sentinel-3, permite una caracterización precisa y un análisis en detalle de las zonas costeras.

Estas tecnologías facilitan el seguimiento de aspectos clave del litoral, como calidad del agua, mareas rojas, presencia de macroalgas y especies invasoras, dinámica de la línea de costas, erosión, y cartografía del fondo marino o el estado de las regiones polares.

El viernes 16 será el turno de la doctora Olga Mena Requejo, investigadora del Instituto de Física Corpuscular (IFIC UV-CSIC), con la conferencia 'Invisibles en el cosmos e* invisibles en la ciencia', donde se abordarán los "invisibles" de nuestro Cosmos, como la materia y energía oscuras, y cómo estudiar las huellas que han dejado para que pasen a ser, no visibles, pero al menos, más conocidos.

En ella, también se pondrá en valor la contribución de las mujeres científicas al conocimiento del Universo.

Las jornadas concluirán el sábado 17 con la ponencia del doctor Miguel Ángel Sánchez Portal, del Institut de Radioastronomie Millimétrique IRAM en la que describirá las características, funcionamiento y los descubrimientos realizados por el radiotelescopio milimétrico IRAM 30M desde Sierra Nevada.

La programación se completará con la exposición 'Nuestro eclipse en imágenes' que podrán verse en el Lecrác, del 15 al 30 de octubre, y con una muestra de telescopios que podrá visitarse en este espacio entre los días 15 y 18 del mismo mes.

Además, el domingo 18 de octubre a partir de las 20:30 horas, si las condiciones meteorológicas lo permiten, se llevará a cabo una observación pública de la Luna y Saturno con telescopios en la Plaza Mayor de la capital palentina, con el principal objetivo de acercar este apasionante mundo a todos los ciudadanos que así lo deseen.