Las Jornadas sobre Innovación y Vanguardia en Medicina Crítica Biocritic reúnen esta semana en Valladolid a 200 expertos

VALLADOLID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valladolid acogerá los días 27 y 28 de noviembre las 'Jornadas Biocritic 2025 2025: Innovación y Vanguardia en Medicina Crítica', que reunirán a más de 200 expertos, y que irán precedidas el día anterior del curso 'Inteligencia Artificial Aplicada en Medicina e Investigación: No te quedes atrás'.

Las Jornadas, que se desarrollarán en el Centro Cultural San Agustín de la capital vallisoletana, están dirigidas por el doctor y catedrático de la Universidad de Valladolid Eduardo Tamayo Gómez, del Hospital Clínico y miembro del Centro Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Infecciosas (Ciberinfec); el doctor Rafael Badenes Quiles, del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico Universitario de València (Incliva) y el doctor Rodrigo Poves Álvarez, también perteneciente al Ciberinfec y a BioCritic, en el que se integran todos ellos.

El encuentro arrancará a las 16.00 horas del día 26 con un curso en el que se abordará en qué consiste la IA, sus algoritmos y utilidad en salud, el tipo de inteligencias artificiales que hay, las aplicaciones orientadas a la salud y el uso de esta tecnología en el "día a día".

Este curso está diseñado específicamente para médicos e investigadores y trata de abordar la transformación que supone la IA a la hora de diagnosticar, tratar, investigar y gestionar la salud de los pacientes, según la carta de presentación de esta iniciativa práctica recogida por Europa Press.

En la presentación se pone de manifiesto que las herramientas basadas en IA, además de redefinir los estándares de la práctica médica, también facilitan la labor diaria de los profesionales, con asistentes virtuales capacidades de interpretar imágenes radiológicas hasta plataformas como ChatGPT que optimizan la generación de informes médicos y el análisis de datos científicos, lo que la organización considera que hace que la IA sea un "aliado indispensable" para los profesionales que quieran mantenerse a la vanguardia.

El curso pretende enseñar a entender las aplicaciones actuales de la IA pero también brindar a los asistentes la oportunidad de aprender cómo integrarla en la práctica diaria para ahorrar tiempo, mejorar diagnósticos y optimizar investigaciones.

INNOVACIÓN Y VANGUARDIA

Al día siguiente, a las 10.30 horas arrancarán las Jornadas propiamente dichas en un evento que la organización ha diseñado para reunir a los principales actores de la medicina crítica y la investigación biomédica para abordar conjuntamente los problemas de salud más apremiantes de los pacientes.

Bajo el lema 'La Ciencia Más Allá de la Frontera del Conocimiento', el propósito es crear un espacio donde médicos, investigadores, ingenieros, bioquímicos, biólogos y otros profesionales del ámbito científico-tecnológico puedan unir esfuerzos y conocimientos.

El encuentro, organizado por el grupo BioCritic en colaboración con los Servicios de Anestesiología y Reanimación de los hospitales clínicos de Valencia y Valladolid y el Consorcio CIBER, se concibe como un "foro único de intercambio interdisciplinario", apunta la organización, que pretende fomentar un diálogo "enriquecedor" entre quienes se enfrentan a los retos clínicos del día a día y aquellos que, desde la investigación y la innovación, desarrollan herramientas, estrategias y soluciones que redefinen el cuidado de los pacientes críticos.

El programa abordará temas de vanguardia como el manejo avanzado de las infecciones y la sepsis, así como sus principales repercusiones, entre ellas el shock, la disfunción cognitiva y la lesión renal aguada, junto con las innovaciones en fluidoterapia y nutrición de precisión. Asimismo, se pretende explorar el impacto de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, los biomarcadores y la nanotecnología, elementos que transforman la manera de entender y practicar la medicina crítica.

Además de servir de punto de encuentro donde clínicos y científicos discutan sobre cómo traducir los avances en biomedicina en soluciones prácticas que mejoren la vida de los pacientes, las jornadas también se conciben como un espacio formativo "de excelencia", con ponencias de expertos de renombre internacional y sesiones interactivas enfocadas en la aplicabilidad clínica de los temas tratados, ha añadido la organización.