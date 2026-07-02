Las Jornadas Interculturales de Soria reúnen este domingo a 13 asociaciones de distintos países

SORIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Jornadas Interculturales de Soria reunirán este domingo, 2 de julio, a trece entidades y asociaciones de distintos países con música, danza y gastronomía. Una cita organizada por las asociaciones de migrantes de diferentes países y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento.

La cita volverá a convertir el centro de la ciudad en un espacio de "encuentro, convivencia y celebración" de la diversidad cultural a través de la música, el folclore y la gastronomía, según han informado desde el consistorio soriano.

PROGRAMA.

La jornada comenzará a las 12.00 horas con un desfile multicultural que partirá desde la plaza Mariano Granados y recorrerá las calles del centro hasta llegar a la Plaza Mayor, donde las diferentes asociaciones participantes mostrarán la riqueza y singularidad de sus tradiciones, vestimentas y expresiones culturales.

A partir de las 13.00 horas, la Plaza Mayor será escenario de una exhibición de bailes folclóricos y actuaciones tradicionales. La programación continuará desde las 14.30 horas con una feria gastronómica que se convertirá en un 'Espacio de Hermandad' en la misma plaza, donde las personas asistentes podrán acercarse a la cocina y los sabores típicos de diferentes lugares del mundo a través de las propuestas elaboradas por las asociaciones participantes.

Desde el Ayuntamiento de Soria se anima a toda la ciudadanía a participar en esta jornada abierta y festiva, que tiene como objetivo seguir fortaleciendo la convivencia y el conocimiento mutuo entre las diferentes comunidades que conviven en la ciudad, y que pone en valor la diversidad cultural como una riqueza compartida y un elemento fundamental de cohesión social.