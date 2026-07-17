Las V Jornadas de las Mascaradas Leonesas revivirán desde el 23 de julio uno ritos más antiguos y misteriosos de León

La Diputación de León ha acogido este viernes la presentación de las V Jornadas de las Mascaradas Leonesas. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las V Jornadas de las Mascaradas Leonesas revivirán en Velilla de la Reina entre los días 23 y 27 de julio uno ritos más antiguos y misteriosos de la provincia, por lo que el evento constituye una herramienta "imprescindible" para garantizar que las tradiciones "sigan vivas y no se pierdan en el olvido".

Así lo ha expresado este viernes el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez, que ha destacado que las Jornadas son una cita consolidada que tendrá como epicentro el Museo de Máscara Ibérica de Velilla de la Reina.

Las Jornadas giran en torno a los rituales y carnavales de invierno típicos de la provincia de León. Las mascaradas leonesas son ritos paganos ancestrales que se celebraban para despertar la naturaleza y asegurar la fertilidad de las cosechas tras el invierno. En las celebraciones que giran en torno a estas tradiciones participan personas vestidas con trajes realizados con pieles y máscaras de madera y cuernos.

Emilio Martínez ha destacado el compromiso del Instituto Leonés de Cultura (ILC) por vertebrar la cultura "a lo largo y ancho" de la provincia, una labor en la que las manifestaciones culturales más tradicionales "ocupan un lugar de honor". "Nuestras mascaradas de invierno son, sin duda, una de las grandes protagonistas", ha sostenido.

"NUESTRAS RAÍCES COLECTIVAS"

El diputado se ha referido a las mascaradas como uno de los ritos más antiguos y misteriosos en los que se plasma la identidad leonesa, motivo por el cual ha dedicado unas palabras de agradecimiento a las personas que protegen y preservan este legado. "Estas jornadas no solo sirven para divulgar las celebraciones y los antruejos, son un espejo del carácter leonés. En cada mascarada, en cada traje y en cada rito van impresas nuestras raíces colectivas, nuestra particular forma de ser y el orgullo de saber de dónde venimos. Esa esencia es la que nos define", ha subrayado.

Esta festividad ancestral, ha apuntado, se ha transformado en un recurso turístico y cultural "muy importante" para León. "Tanto dentro como fuera de nuestras fronteras se nos reconoce y admira por la indiscutible singularidad de estos ritos", ha incidido.

Esta nueva edición de la celebración, ha explicado, contribuye a que los propios leoneses, especialmente los más jóvenes, se involucren y descubran en primera persona su propia cultura. "Solo dándole el valor que se merecen conseguiremos que sean ellos quienes tomen el relevo para custodiarla en el futuro con el mismo mimo con el que lo hicisteis vosotros. Este festejo tradicional es una de nuestras mayores joyas", ha añadido.

PROGRAMACIÓN

Las V Jornadas de las Mascaradas Leonesas comenzarán el día 23 de julio a las 18.30 horas y la jornada estará dedicada a los entruejos del sur de la provincia. El presidente de la Asociación Jurrus y Castrones de Alija de Infantado, Victoriano Villar Román, protagonizará una conferencia sobre la celebración del antruejo en Alija, un acto en el que estarán expuestos los personajes del antruejo.

Además, habrá otra charla conducida por la Asociación Cultural de Toros y Girrios sobre el origen "un tanto misterioso" de las mascaradas leonesas y de los antruejos y a continuación el historiador, investigador y escritor José Luis de las Heras hablará sobre los antruejos en el Órbigo Bajo.

El día 24 de julio el presidente de la Asociación Cultural de la Montaña de Vadinia, Pedro Luis González Manuel, hablará sobre el antruejo de la comarca de Riaño y tendrá lugar un taller sobre las ligas de los tabarrones trenzadas en telar y a mano. La jornada concluirá con la actuación musical de 'Juntos y sin Pudor'.

El día 25 se abrirá una exposición al público a partir de las 17.00 horas; habrá un taller de cintos de zamarrones en cuero y la actuación del grupo Mirlo Folk. Finalmente, el día 26 se abrirán por la tarde las exposiciones del antruejo de Riaño, del antruejo de Alija, de ligas de zamarrones y de cinturones de zamarrones y habrá un encuentro de panderetas.

Emilio Martínez ha estado acompañado en la presentación de las V Jornadas de las Mascaradas Leonesas de Velilla de la Reina por la alcaldesa de Cimanes del Tejar, Pilar Gancedo; el presidente de Asociación Toros y Guirrios de Velilla de la Reina, Emiliano Blanco; el representante de la Asociación Cultural Montaña de Vadinia de Riaño Pedro Luis González Manuel y el historiador José Luis de las Heras Alija.