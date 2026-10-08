Las jornadas micológicas regresan a Navalni (Soria) con feria, exposición, rutas, gastronomía y música

De izda a cha, José Antonio Vega, Jesús Javier Andrés y Luis José Lucas presentan las Jornadas Micológicas de Navaleno. - EUROPA PRESS

SORIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Micológica de Navaleno celebra del 10 de octubre al 1 de noviembre las XXXIV Jornadas Micológicas 'Tiempo de Setas', con una feria, una exposición, rutas, gastronomía, música y pendientes de la campaña, animada por las últimas lluvias.

La feria y exposición será en el polideportivo de la localidad los días 31 de octubre y 1 de noviembre. Durante las jornadas habrá conferencias sobre micología, gastronomía de setas, jornadas micológicas escolares o el concierto sinfonía de setas. También se celebrará la 30 edición del concurso de fotografía sobre setas, con un primer premio de 300 euros, uno segundo de 150 y la modalidad de premio a foto con el móvil dotada con 150 euros.

El presidente de la Asociación Micológica de Navaleno, Jesús Javier Andrés, el director técnico de la Asociación Montes de Soria, José Antonio Vega, así como el alcalde de Navaleno y presidente de la Asociación Montes de Soria, Luis José Lucas Pérez, han dado más detalles de estas jornadas pioneras en la localidad pinariega.

Así, el primero de ellos ha recordado que la Asociación Micológica de Navaleno fue pionera en organizar unas jornadas para aprovechar los recursos de la zona y que ahora "se distribuyen a lo largo de toda la temporada en distintos pueblos de las manos de Montes de Soria, a través de la formación y el micoturismo".

El presidente de la Asociación de Navaleno ha reconocido que desde que comenzaron con las jornadas, hace más de tres décadas, ha cambiado mucho la recolección, antes más frecuente, y en los últimos años más escasa, aunque ha confiado en que fructifiquen estos días varias especies.

También ha apuntado que desde la asociación no solo se limitan al fin de semana, sino que se extienden desde el puente de El Pilar hasta el de Los Santos para prolongar la programación. El organizador ha destacado la parte gastronómica donde se involucran los restaurantes de la zona para ofertar platos con setas.

El 'pregón de la seta' correrá este año a cargo de la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio.

DINAMIZACIÓN DEL MICOTURISMO

Por su parte, José Antonio Vega ha recalcado que el objetivo de la Asociación Montes de Soria es revertir el dinero de las expediciones micológicas en actividades en los pueblos, a los que viven y a los que lo visitan no solo en verano, con la campaña micológica como uno de los motivos para visitar la provincia de Soria. También la dinamización del micoturismo, "uno de los pilares de la provincia" con gran repercusión económica en Soria, así como desestacionalizar las jornadas, como en el caso de las Jornadas del Marzuelo.

En cuanto a las licencias, ha reconocido que las últimas lluvias han animado al visitante, por lo que en lo que va de mes se han expedido unas 850, casi las mismas que en los tres meses anteriores.

Colaboran con las jornadas el Ayuntamiento de Navaleno, la Diputación de Soria, Montes de Soria, Asopiva, Asociación Retógenes, Arotz SA, Caja Rural de Soria y Aula del Bosque de El Amogable.