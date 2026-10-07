Las Jornadas Polifónicas y Juventudes Musicales ofrecerán ocho conciertos en Ávila este otoño - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Jornadas Polifónicas Internacionales 'Ciudad de Ávila' y la temporada de otoño de Juventudes Musicales ofrecen una programación con un total de ocho conciertos en la capital abulense, tal y como ha dado a conocer el concejal de Cultura del Ayuntamiento, Ángel Sánchez, acompañado por representantes de las entidades participantes.

En el marco de las Fiestas de Santa Teresa, las Jornadas Polifónicas celebrarán su edición número 27 entre el 16 y el 31 de octubre. Esta propuesta reunirá cuatro recitales en el Auditorio Municipal de San Francisco, todos ellos fijados para las 19.30 horas y con acceso gratuito hasta completar el aforo disponible.

El ciclo polifónico se iniciará el 16 de octubre con la Coral Amicus Meus y continuará el día 17 con el Coro Iberoamericano de Madrid. Asimismo, la agrupación La voz de las emociones actuará el 23 de octubre con el espectáculo 'Carmina Mundi', mientras que la Coral Turiasonense cerrará el programa el 31 de octubre con un recorrido musical desde la Grecia clásica hasta la actualidad.

Por su parte, la temporada de otoño de Juventudes Musicales, titulada 'Aire, cuerda, voz y fuego', conmemorará los 15 años de la asociación con otros cuatro conciertos en la Sala de Cámara del Lienzo Norte. Las actuaciones tendrán lugar a las 19.00 horas hasta el mes de enero, con una entrada general de 5 euros y acceso gratuito para sus asociados.

El calendario de Juventudes Musicales se abrirá el 18 de octubre con Hava Dúo y proseguirá el 22 de noviembre con el Cuarteto Arriaga. Posteriormente, el Dúo Florestán intervendrá el 13 de diciembre con el programa 'Raíz, mito e identidad', para dar paso el 24 de enero al guitarrista japonés Sohta Nakabayashi, encargado de clausurar el ciclo.