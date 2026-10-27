Jornadas sobre Terrorismo de la ULE apelan a "no olvidar" el pasado y defender el Estado de Derecho ante nuevas amenazas

La Facultad de Derecho de la ULE ha acogido las Jornadas 'Terrorismo y Estado de Derecho: retos sociales y jurídicos contemporáneos'. - ULE

LEÓN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las II Jornadas sobre Terrorismo de la Universidad de León (ULE) celebradas este martes en la Facultad de Derecho han invitado a los jóvenes a "no olvidar" el pasado y a defender el Estado de Derecho frente a las nuevas amenazas.

"Nos preocupa muchísimo el desconocimiento de las nuevas generaciones sobre el terrorismo, porque si no sabemos de dónde venimos, no podemos saber hacia dónde vamos", ha señalado el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Castilla y León, Sebastián Nogales Lozano, que ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas.

Por su parte, la profesora de Derecho Constitucional y organizadora de las jornadas, Tamara Álvarez Robles, ha destacado que el objetivo es abrir un espacio de análisis riguroso que integre las perspectivas académica, jurídica, institucional y social. Se trata de contribuir a la formación de una sociedad informada, respetuosa y comprometida con los valores constitucionales.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Aláiz Moretón, ha puesto el acento en la necesidad de reforzar la colaboración entre las instituciones y los organismos más próximos a la juventud para prevenir los procesos de radicalización temprana e identificar las nuevas formas de terrorismo. En este sentido, ha incidido en el papel de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la colaboración entre las instituciones y, sobre todo, entre aquellos entes que están más cerca de la juventud, donde se puede apreciar "esa radicalización y esas nuevas formas de terrorismo". También ha señalado la influencia de las nuevas tecnologías y las redes sociales en la aparición y difusión de nuevas formas de radicalización.

Además, ha defendido que una sociedad democrática debe escuchar a las víctimas del terrorismo y reconocer el sufrimiento causado a ellas y a sus familias, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

"NO HAY VIOLENCIA BUENA"

Por otro lado, el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha subrayado la necesidad de analizar las nuevas amenazas, incluidas las violencias digitales, y de implicar al conjunto de la sociedad en la defensa de los valores democráticos. En este contexto, ha recordado las iniciativas de reconocimiento a las víctimas del terrorismo promovidas por la Junta de Castilla y León, así como las distinciones académicas a investigaciones relacionadas con la deslegitimación del terrorismo.

Desde el año 2017 existe un reconocimiento a las víctimas del terrorismo y en el último año se ha reconocido a 12 víctimas de Castilla y León que han sufrido este tipo de violencia. "No hay violencia buena, no hay violencia mala, toda la violencia es condenable, todo terrorismo es condenable", ha sostenido, al tiempo que ha expresado la importancia del conocimiento, la memoria y el reconocimiento de las víctimas como elementos esenciales para proteger el Estado de Derecho. "No debemos olvidar nunca a aquellas víctimas que sufrieron el terrorismo, como sociedad debemos hacerlo en defensa de ellas mismas, pero en defensa de nuestro Estado de Derecho", ha finalizado.

SEGUNDA AUTONOMÍA CON MÁS VÍCTIMAS MORTALES

El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha recordado que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma con más víctimas mortales de terrorismo, un total de 250. Sebastián Nogales además ha hecho hincapié en la importancia de no olvidar el elevado coste humano que el terrorismo ha supuesto para la sociedad, con especial mención a los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los militares y las personas heridas.

Con la celebración de esta segunda edición de las Jornadas, bajo el lema 'Terrorismo y Estado de Derecho: retos sociales y jurídicos contemporáneos', la Universidad de León pretende reafirmar su compromiso con la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento sobre cuestiones de especial relevancia para la convivencia democrática.

La propuesta busca favorecer el intercambio de experiencias entre el ámbito académico y los profesionales que trabajan directamente en la prevención y lucha contra el terrorismo, sin olvidar la perspectiva de las víctimas y la necesidad de mantener vivo su reconocimiento social.