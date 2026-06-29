José Antonio Diez considera que el Comité Federal del PSOE fue tranquilo y aboga por "seguir trabajando"

El alcalde de León, José Antonio Diez (centro izquierda), en la plaza de San Marcos de la capital leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha manifestado este lunes que el Comité Federal del PSOE celebrado el pasado sábado, día 27, al parecer ha sido tranquilo y ha abogado por "seguir trabajando" en el seno del partido.

El regidor ha recordado que no es miembro del Comité Federal, por lo que sus declaraciones al respecto se ciñen únicamente lo que ha visto o escuchado tras su celebración. En este sentido, ha señalado que al parecer se cerraron filas con el respaldo al secretario general del partido, Pedro Sánchez, y con el apoyo al Ejecutivo central. Asimismo, se abordó el riesgo ante la evolución de la extrema derecha.

"No puedo opinar porque no he estado allí. Yo creí que lo que se decía allí era bastante secreto, siempre nos dicen que hay que hablar en los órganos del partido para que no salgan las cosas, pero da lo mismo, como pueden ver puedes hablar donde quieras, que el resultado es el mismo. Yo creo que un comité tranquilo y, bueno, a seguir trabajando, que es lo que tienen que hacer", ha concretado.

José Antonio Diez se ha pronunciado de este modo en la plaza de San Marcos, con motivo de su presencia en el acto de entrega de puntos limpios móviles por parte de la Junta a los ayuntamientos de León, San Andrés del Rabanedo y Valverde de la Virgen, además de a la Diputación Provincial.