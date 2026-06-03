José Gabriel Fernández Álvarez toma posesión como nuevo decano de la Facultad de Veterinaria de la ULE

De izquierda a derecha, el nuevo decano de la Facultad de Veterinaria de la ULE, Jose Gabriel Fernández; la rectora, Nuria González y la secretaria general, María Pilar Gutiérrez Santiago. - ULE

LEÓN 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Juntas del Edificio de Rectorado de la Universidad de León (ULE) ha acogido este miércoles la toma de posesión de José Gabriel Fernández Álvarez como decano de la Facultad de Veterinaria, cargo en el que toma el relevo de María Teresa Carbajo Rueda.

La ceremonia ha sido presidida por la rectora de la ULE, Nuria González Álvarez, y ha contado con la presencia de la secretaria general, María Pilar Gutiérrez Santiago; el vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital, Ramón Ángel Fernández y el vicerrector de Profesorado, Miguel Ángel Tesouro.

En sus primeras palabras tras tomar posesión, José Gabriel Fernández ha expresado su agradecimiento a todos los que le animaron a presentar su candidatura y ha explicado que ha sido su experiencia de varios años en el equipo decanal lo que le impulsó a hacerlo, con el deseo de devolver lo que siempre le ha dado la Institución universitaria, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El nuevo decano ha expresado su intención de ayudar a consolidar, mantener y mejorar el estatus que la Facultad ha obtenido en estos últimos años para que continúe como un "referente" nacional e internacional en las enseñanzas que imparte. "Los estudiantes son nuestra razón de ser, para ellos trabajamos y también a ellos quiero mostrarles mi agradecimiento por su apoyo", ha concluido.

Por su parte, la rectora ha agradecido al equipo saliente el trabajo realizado y se ha mostrado "muy satisfecha" ya que la llegada al decanato de José Gabriel Fernández se ha producido "con un amplio respaldo de toda Facultad", lo que en su opinión "otorga legitimidad y le va a dar libertad para tomar decisiones". Nuria González ha añadido que el futuro de Veterinaria está "en buenas manos": "No podríamos encontrar a una persona con más conocimientos y experiencia en la gestión de la Facultad".

LARGA TRAYECTORIA VINCULADA A LA ULE

José Gabriel Fernández Álvarez nació en León y su vinculación con la Facultad de Veterinaria se remonta a sus tiempos de estudiante. Se licenció en 1982 y se doctoró en Vegazana en 1986 con el Premio Extraordinario de Doctorado. Comenzó su faceta docente como profesor ayudante, posteriormente obtuvo plaza de profesor titular y desde el año 2003 es catedrático de Anatomía.

El nuevo decano ha impartido 'Anatomía y Embriología' en la Facultad de Veterinaria de la ULE desde 1987 ininterrumpidamente hasta la actualidad; en la Escuela de Enfermería de la ULE entre 1994 y 1998 y 'Anatomía' en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UTAD (Vilareal, Portugal) desde 1993 hasta 2007.

Ha sido coordinador y profesor del Máster Oficial en Investigación en Veterinaria y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos entre 2010 y 2023. A su actividad docente hay que añadir la investigadora, como autor de numerosos artículos en revistas científicas internacionales, comunicaciones en congresos y la participación en proyectos en el campo de la Embriología del Sistema Nervioso, la Embriología aplicada a la biología en la reproducción y la Ingeniería de tejidos.

También ha desarrollado actividades en el ámbito de la Historia de la Veterinaria, como secretario de organización de tres Congresos nacionales en 2002, en 2006 y en 2016 y otro internacional en 2006 sobre esta materia. En el apartado de gestión universitaria ha sido secretario y subdirector del departamento de Biología Celular y Anatomía y en la Facultad de Veterinaria desempeñó el cargo de Decano entre 2010 y 2018, momento desde el cual ha sido secretario y coordinador de Calidad.