José Luis Barrigón e Isabel Blanco acompañarán a Leticia García en la papeleta del PP por Zamora

ZAMORA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El empresario José Luis Barrigón y la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, acompañarán a la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, en la papeleta del PP de Zamora para las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

En los pasados comicios el PP consiguió tres de los siete procuradores en liza por la provincia de Zamora (PSOE consiguió otros tres y Vox uno) y en esta ocasión se presenta con cambio en el número uno que ha vuelto a ocupar Leticia García, que ya fue cabeza de lista en 2019 para dejar paso en 2022 a Isabel Blanco.

El PP de Zamora ha destacado que la candidatura presenta una "importante renovación" y ha explicado también que combina perfiles con "amplia experiencia institucional y profesional" con nuevas incorporaciones que dejan la edad media en 45 años, "lo que refleja una apuesta clara por el equilibrio entre trayectoria, preparación y renovación".

La principal novedad de la lista del PP por Zamora es la presencia como número dos de José Luis Barrigón, empresario del ramo de la construcción e ingeniero técnico industrial. A lo largo de su carrera ha impulsado proyectos ligados a la innovación, la mejora de procesos y el ahorro energético. El PP ha explicado que con 52 años, Barrigón aporta experiencia, conocimiento técnico" y una visión práctica orientada a un modelo de desarrollo moderno, equilibrado y comprometido con el futuro".

El número cuatro de la lista del PP por Zamora es para Juan del Canto, técnico superior en Administración y Finanzas. Es alcalde de Villalazán desde 2019 y diputado provincial desde 2023, responsable del Área de Juventud y Deportes en la Institución Provincial.

Ana Isabel Castaño, Santiago Moral y Ainhoa Aranguren completan la lista del PP por Zamora en la que figuran como suplentes Juan Carlos Bueno Martín, Esther Sánchez Oliveros y Juan Manuel Pedrón Alfonso.