José Luis López-Linares comienza a rodar un documental con "una mirada a Castilla como nunca se ha hecho"

El director José Luis López-Linares (a la derecha) en la jornada inaugural de la Feria del Libro de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El director cinematográfico José Luis López-Linares ha anunciado este viernes que ha comenzado a rodar hace unos días un film sobre Castilla "su pasado, la historia, el presente, sus personajes, el arte, el románico, el gótico, sus monumentos", que supone una "mirada a Castilla como nunca se ha hecho".

López-Linares ha participado este viernes como invitado de honor en la inauguración de la 59 edición de la Feria del Libro de Valladolid, algo que ha definido como un "muy buen augurio" justo ahora que acaba de comenzar a rodar la película, que por el momento sólo tiene por título 'Castilla' a la espera de ver si añade algo más.

López-Linares se ha reconocido como castellano --su familia procede de Las Merindades, en el norte de Burgos-- y explica que "siempre" que tenía "dos días libres" se escapaba a lugares de Castilla para hacer fotografías.

Ahora, con esta película, espera poder ejercer su "pasión" de perderse por Castilla.

López Linares, que ha reconocido que el inicio del rodaje ha sido una "decisión repentina" y que no ha preparado mucho todavía los planes. Eso sí, ha explicado que han comenzado a rodar ya para tener planos en la época de primavera, pues con los calores de la última semana "el paisaje se está agostando".

López-Linares ha añadido que el rodaje pasará por "cientos de escenarios emblemáticos" de esta región, entre los que ha señalado Valladolid, Salamanca, Burgos o Medina del Campo. Por el momento, el inicio del rodaje ha sido en Tierra de Campos.

"La verdad es que yo empiezo a rodar y luego las películas se van haciendo. Las hago sin guión, con intuiciones, cosas de moverme, de pasear, de encontrar. Más que buscar, me gusta decir que encuentro", ha reflexionado López-Linares.

Eso sí, ha avanzado que en el documental se abordará la conexión de Castilla con Hispanoamérica, un concepto muy presente en sus últimas tres obras --'España, la primera globalización'; 'Hispanoamérica, canto de vida y esperanza', y 'We, the hispanos'. "Hay que contar la relación de Castilla con toda América porque en realidad se puede decir que América nace aquí, en Castilla", ha enfatizado.