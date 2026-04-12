José María Eiros, del PP, presidirá la Mesa de Edad, con Diego Vallejo (PSOE) y Ángel Porras (PP) como secretarios

Archivo - Los procuradores electos e integrantes de la Mesa de Edad de las Cortes Ángel Porras (PP), José María Eiros (PP) y Diego Vallejo (PSOE). Fotos cedidas por el PP y el PSOE CyL. - PP CYL - PSOE CYL - Archivo

VALLADOLID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El procurador electo José María Eiros Bouza, representante del Partido Popular por Valladolid y nacido el 26 de marzo de 1959, será el presidente de la Mesa de Edad en la sesión constitutiva este martes de la XII Legislatura en la que estará asistido en calidad de secretarios por los dos procuradores más jóvenes: Diego Vallejo Martínez, procurador electo del PSOE por Valladolid, y el 'popular' Ángel Ricardo Porras de la Fuente, parlamentario elegido por Salamanca.

En declaraciones a la agencia Europa Press, José María Eiros ha explicado que asume la responsabilidad de dirigir el inicio de la Legislatura "con ilusión, con dedicación, con esfuerzo y con ganas de aportar lo que pueda contribuir a favorecer el diálogo y la construcción de la Comunidad Autónoma".

En este sentido, ha llamado a "construir puentes" y a "unir a las personas" desde el convencimiento de que los ciudadanos esperan que la labor de los políticos discurra "por los cauces de la cordialidad y de la convivencia". A esto ha sumado la importancia de la "capacidad de escucha" y de la "capacidad de diálogo" que, según ha incidido, los políticos deberían "exhibir de manera modélica" para poder entenderse.

"Escuchar, pactar, dialogar y establecer puentes que es lo que está demandando la sociedad", ha reivindicado José María Eiros, microbiólogo, catedrático, exdirector del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y actual director de Departamento en la Facultad de Medicina de la UVA que tras un breve paso por el Congreso de los Diputados en 2015 ha vuelto a la política como número dos del PP por Valladolid.

"Yo creo que las sociedades se construyen de acuerdo con dos grandes objetivos: uno, otorgar una educación de calidad a los ciudadanos desde pequeños, y otro, construir una política con mayúsculas que sirva para organizar la vida social", ha defendido Eiros que al final de su vida profesional quiere seguir en su objetivo de "servir a los demás y ayudar".

Eiros, que ya conoce a sus dos compañeros de la Mesa de Edad, ha explicado que se volverán a reunir este lunes, 13 de abril, en el Parlamento para conocer los pormenores del pleno de constitución de las Cortes de la XII Legislatura que espera que discurra "por los cauces de la normalidad". "Yo lo vivo con absoluta normalidad y trataré de hacerlo lo mejor que pueda", ha reiterado al respecto.

Por su parte, el procurador electo del PP por Salamanca Ángel Porras ha manifestado que afronta la sesión de constitución de las Cortes con "muchas ganas y mucha ilusión". Porras, que a sus 27 años es el miembro más joven del Hemiciclo, ha reconocido sentir un alto grado de "responsabilidad" para asegurar que el pleno transcurra con normalidad durante el desempeño de sus funciones.

El representante 'popular' ha explicado que su labor en la sesión constitutiva consistirá en conducir el pleno y llevar a cabo las votaciones hasta la elección de la Mesa definitiva y ha señalado que espera que la jornada sea fruto del "acuerdo y el consenso" entre los distintos partidos políticos. Y ha subrayado que su prioridad será "velar por la legalidad" y la tranquilidad del desarrollo parlamentario.

De cara a la nueva legislatura, el salmantino ha definido su presencia en el Parlamento como una "oportunidad" y un "reto" para elevar las propuestas de la juventud de la autonomía. En este sentido, ha avanzado su intención de trabajar en materias que "más preocupan" a este colectivo, un punto en el que ha citado expresamente el empleo, el acceso a la vivienda y la salud mental, además de representar los intereses de los municipios de su provincia.

Así, Porras ha asegurado que su elección forma parte de una "apuesta decidida" del presidente de la formación, Alfonso Fernández Mañueco, por la inclusión de jóvenes en las listas electorales. El nuevo parlamentario, que recientemente ha aprobado las oposiciones de secretario interventor, ha incidido en que su objetivo es servir de referente y dar voz a los jóvenes de toda la comunidad autónoma desde el grupo mayoritario de la cámara.

Por último, el procurador electo del PSOE por Valladolid Diego Vallejo, ha asegurado que encara la jornada de constitución con "mucho entusiasmo e ilusión", aunque también con "mucho respeto" a lo que representa la Cámara. Vallejo, que a sus 28 años formará parte de la Mesa de Edad, ha destacado que participar en este órgano cuando es su primera vez en el Parlamento autonómico es una "experiencia muy bonita" que espera disfrutar junto a sus compañeros.

De este modo, el representante socialista ha confiado en que la jornada se desarrolle con "normalidad" como reflejo de la voluntad ciudadana y, tras haber mantenido un primer contacto con los otros miembros de la Mesa de Edad, Vallejo ha valorado la sintonía personal con los demás integrantes, un punto en el que ha subrayado que durante ese día serán capaces de entenderse para dar paso a la Mesa definitiva que guiará los debates de la legislatura.

De cara al nuevo periodo de sesiones, el procurador, que ejerce como maestro de Primaria en Mota del Marqués (Valladolid), ha señalado que su prioridad será defender la educación pública y "vertebrar el territorio" a través de colegios rurales bien dotados. Vallejo ha lamentado el "recorte constante" de profesorado y ha incidido en la necesidad de blindar los recursos económicos y materiales para que las familias opten por permanecer en los pueblos de la comunidad.

Finalmente, el parlamentario del Grupo Socialista ha apuntado a la vivienda como otra de las "claves" de la legislatura y ha instado a la Junta de Castilla y León a aportar fondos propios, en colaboración con el Gobierno de España, para fomentar la construcción de vivienda pública en alquiler, ya que, según ha afirmado, es necesario aprovechar los fondos europeos para frenar el "drama" habitacional que afecta a la Comunidad y garantizar soluciones estables para los ciudadanos.

SESIÓN CONSTITUTIVA

La sesión constitutiva de la XII Legislatura arrancará a las 11.30 horas de este martes y, según manda el Reglamento, estará presidida por el procurador electo de mayor edad de los presentes, en este caso José María Eiros con 67 años.

La casualidad ha configurado una 'mesa de edad' íntegramente masculina y algo menos plural que la anterior, que fue presidida por Inmaculada García, del PSOE, con Miguel Suárez Arca (Vox) y Noemí Rojo (PP) como secretarios. En este caso, los tres encargados de que eche a andar la XII Legislatura representan a dos partidos.

Por otro lado y según establece el artículo 3 del Reglamento de las Cortes, José María Eiros declarará abierta la sesión mientras que uno de los secretarios dará lectura al Decreto de convocatoria, a la relación de los 82 procuradores electos y, en su caso, a los recursos contencioso-electorales interpuestos, con indicación de los procuradores electos que pudieran quedar afectados por la resolución de los mismos.

Y a continuación se procederá a la elección de la nueva Mesa de las Cortes que, tras la reforma del Reglamento en el noveno mandato, mantiene seis puestos: presidencia, dos vicepresidencias y tres secretarías, con la incógnita aún de quiénes asumirán estos cargos.