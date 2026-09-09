José Miguel Ortega y Héctor Rodríguez abordan en el Hay Festival Segovia la relación entre historia, ficción y emociones.

SEGOVIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hay Festival Segovia acogerá este próximo viernes uno de los encuentros vinculados a la literatura histórica con José Miguel Ortega, novelista e historiador cuya trayectoria ha estado estrechamente ligada a la investigación sobre uno de los grandes enigmas de la tradición occidental: el Santo Grial. Ortega conversará a las 17.30 horas, en la Biblioteca Municipal Casa de la Lectura, con el periodista Héctor Rodríguez, en un encuentro titulado 'La historia y sus emociones'.

La presencia de Ortega en el Hay Festival llega en un momento especialmente significativo de su trayectoria literaria, tras la publicación de Calix Domini. La conjura del Grial, su nueva novela, en la que recupera uno de los grandes temas que han marcado su recorrido como investigador y escritor y lo convierte en materia de ficción para acercarlo al gran público.

Ortega alcanzó una importante proyección internacional con Los Reyes del Grial, obra escrita junto a la medievalista Margarita Torres Sevilla, cuya investigación suscitó el interés de medios de comunicación de todo el mundo. La repercusión del trabajo llevó el nombre de ambos investigadores hasta cabeceras internacionales como The Guardian, Le Figaro, The Telegraph o New York Post, además de televisiones como ABC News, O Globo o Fox, y medios españoles como El País, ABC o La Razón.

EL CÁLIZ DE LA ÚLTIMA CENA

El origen de aquella investigación se encuentra en el estudio de unos pergaminos localizados en la Universidad egipcia de Al-Azhar, cuya interpretación permitió avanzar en la investigación sobre el lugar donde habría permanecido custodiado durante siglos el cáliz que las primeras comunidades cristianas identificaban con el utilizado por Jesús durante la Última Cena. Una historia que, además, conecta con algunas de las grandes construcciones míticas de la cultura occidental, entre ellas el ciclo artúrico. Pero el trabajo de José Miguel Ortega no se limita a la investigación histórica.

Su nueva etapa como novelista parte precisamente de esa experiencia para construir un relato en el que historia, misterio y ficción se entrelazan. En Calix Domini. La conjura del Grial, el autor vuelve sobre el universo del Grial desde una perspectiva narrativa más próxima al lector, demostrando cómo una investigación histórica puede convertirse también en materia literaria.

Ese tránsito entre investigación y literatura será uno de los asuntos centrales del encuentro de Segovia. Junto a Héctor Rodríguez, periodista y redactor de Onda Cero Radio y uno de los referentes de la información en Castilla y León, Ortega analizará cómo la novela histórica permite reconstruir el pasado no únicamente a través de acontecimientos, fechas y personajes, sino también desde las emociones y experiencias de quienes vivieron en otras épocas.

La conversación pondrá así el foco en una de las claves de la obra de Ortega: hacer que el lector se aproxime al pasado a través de sus protagonistas, comprendiendo sus miedos, deseos, costumbres y formas de vida. La historia deja de ser entonces una sucesión de acontecimientos para convertirse en una experiencia humana.

En este sentido, el encuentro abordará las posibilidades que ofrece la ficción para acercar el conocimiento histórico a nuevos públicos y analizará las relaciones entre la investigación rigurosa y la libertad creativa del novelista. La participación de José Miguel Ortega en el Hay Festival Segovia supone, por tanto, una oportunidad para conocer de primera mano la trayectoria de un autor que ha transitado de la investigación histórica al fenómeno editorial y mediático y, posteriormente, a la novela, manteniendo como hilo conductor su interés por los grandes enigmas y por la capacidad de la literatura para devolver al pasado su dimensión más humana.

La cita se plantea, así como un diálogo sobre la historia, pero también sobre la manera de contarla, interpretarla y convertirla en literatura. Una conversación en la que la investigación histórica y la novela servirán como punto de partida para reflexionar sobre aquello que permanece detrás de los grandes acontecimientos: las emociones de quienes los vivieron.