José Peñín recibe el Premio Fundación UEMC 2026 a 'Toda una vida dedicada al mundo del vino'

El consejero delegado de la UEMC y vicepresidente de su Fundación, Jesús Zarzuela, y alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, entregan el Premio Fundación UEMC 2026 a 'Toda una vida dedicada al vino' a José Peñín. - UEMC

VALLADOLID 16 Jul. (EUROPA

José Peñín, creador de la Guía Peñín de los Vinos de España, ha recibido este jueves, 16 de julio, el Premio Fundación Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) - 2026 a 'Toda una vida dedicada al mundo del vino' por su contribución al desarrollo, la divulgación y la proyección internacional del vino español.

El galardón ha sido entregado durante la clausura del XV Curso de Verano del Vino de la UEMC titulado 'Nuevos jóvenes. Nuevos códigos. ¿Nuevo vino?', un acto que ha contado con la participación del rector, David García; el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el consejero delegado de la UEMC y vicepresidente de su Fundación, Jesús Zarzuela.

El regidor y Zarzuela han sido los encargados de entregar el premio a Peñín, quien ha reivindicado la curiosidad como el hilo conductor de toda su trayectoria profesional y ha agradecido recibir el reconocimiento en el ámbito universitario.

"La universidad es un marco estupendo, creo que centra todo lo bueno", ha afirmado el periodista leonés, para recordar que, a lo largo de su carrera, ha conocido el mundo del vino desde prácticamente todas sus perspectivas: "He comprado vino, he vendido vino, creé una empresa de comunicación, hice la guía... Lo único que no he hecho es ser cosechero, porque la entrega es total y admiro profundamente su labor".

Esa curiosidad, ha explicado, le ha permitido observar el vino "desde todas las ventanas". "Ahora mismo, además del vino, me interesan las personas que hay detrás", ha concluido Peñín, quien, nacido en Santa Colomba de la Vega en 1943, fue el primer periodista español en puntuar vinos y convirtió la Guía Peñín en una referencia para importadores, profesionales y aficionados de todo el mundo.

Su trayectoria ha sido reconocida con el Premio Nacional de Gastronomía, el Premio Nacional de Turismo Marqués de Villena y el Premio al Mejor Editor de Publicaciones Profesionales, entre otros galardones. Además, Best Wine of the World Competition le situó entre los veinte críticos de vino más influyentes del mundo y le reconoció como Mejor Crítico Mundial de Vinos Españoles.

Con este reconocimiento, la Fundación UEMC ha destacado su trayectoria profesional "excepcional" y su capacidad "para acercar la cultura del vino a varias generaciones de consumidores y profesionales", tal y como ha señalado la institución académica en un comunicado recogido por Europa Press.

La entrega del galardón ha pueto el broche final a un Curso de Verano que durante dos jornadas ha reunido en Valladolid a bodegueros, comunicadores, sumilleres, periodistas especializados, responsables de marketing, creadores de contenido y expertos en turismo para reflexionar sobre el futuro del sector ante el cambio generacional.

Las distintas mesas han coincidido en una idea común: "El vino no necesita renunciar a su identidad, pero sí aprender a comunicarse con unos consumidores que descubren marcas, productos y experiencias de una forma muy diferente a la de hace apenas una década".

MESAS REDONDAS

La imagen con la que el vino se presenta ante las nuevas generaciones centró la primera mesa de la segunda jornada, '¿Tiene el vino un problema de vibe?', en la que los participantes coincidieron en que "el reto no consiste en simplificar el vino, sino en hacerlo más cercano, reconocible y relevante para nuevos consumidores sin renunciar a su identidad".

La segunda mesa de la jornada, 'Empezar a crear comunidad: las bodegas que sí están conectando', puso el foco en las bodegas que logran conectar con nuevos públicos a través del relato, la cercanía y las comunidades digitales, un contexto en el que los participantes compartieron que "el vino ha dejado de ser un producto de consumo cotidiano para convertirse en una experiencia que necesita generar interés mucho antes de llegar a la copa".

La última mesa del curso, denominada 'El futuro del vino: tradición, IA y nuevos códigos', abordó algunos de los cambios que ya transforman el sector vitivinícola, desde el auge de la Inteligencia Artificial hasta el crecimiento de nuevas categorías como el vino sin alcohol. Pese a la diversidad de temas, los participantes coincidieron en una "idea común", la tecnología puede convertirse en una "herramienta valiosa", pero el futuro del vino "seguirá dependiendo de la capacidad del sector para conectar con las personas".