José Robles Campos, elegido secretario general del SUP en CyL en el X Congreso Federal del sindicato

José Robles Campos, elegido secretario general del SUP en CyL . - SUP EN CYL

VALLADOLID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Castilla y León ha elegido a José Robles Campos, por mayoría absoluta, como secretario general de la organización, con motivo del X Congreso Federal celebrado este miércoles en Valladolid, una cita clave para la organización sindical en la Comunidad que ha reunido a delegados y representantes de las distintas provincias castellanas y leonesas.

Además de la renovación de la dirección regional, el Congreso aprobó varias resoluciones destinadas a reforzar la seguridad pública y mejorar la presencia de la Policía Nacional en la Comunidad. Entre las principales reivindicaciones destaca la creación de una Unidad Adscrita de la Policía Nacional en Castilla y León, una medida que permitiría fortalecer la colaboración con la Administración autonómica y ampliar la capacidad de respuesta en ámbitos especializados de seguridad y servicio público.

Asimismo, los delegados respaldaron la puesta en marcha de una Comisaría Local de Policía Nacional en Benavente (Zamora), una demanda que responde a la importancia estratégica de esta localidad como uno de los principales nudos de comunicación del noroeste peninsular y al crecimiento de las necesidades de seguridad en su área de influencia.

Los asistentes coincidieron también en la necesidad de seguir reforzando los recursos humanos y materiales de la Policía Nacional para garantizar una respuesta eficaz ante los retos actuales en materia de seguridad y ofrecer un servicio público de máxima calidad a la ciudadanía.

El X Congreso Federal concluyó con un mensaje de unidad, compromiso y responsabilidad, reafirmando el papel del SUP como organización sindical mayoritaria y de referencia en la defensa de los intereses profesionales de los policías nacionales y en la mejora continua de la seguridad pública.