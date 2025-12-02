Una joven, considerada "vulnerable y de alto riesgo", localizada en Ávila tras desaparecer el lunes. - GUARDIA CIVIL ÁVILA

ÁVILA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 21 años, considerada "vulnerable y de alto riesgo", ha sido localizada en buen estado en Ávila tras desaparecer durante la mañana del pasado lunes, según ha informado la Delegación de Gobierno de Castilla y León.

La joven había salido de su domicilio a las 07.00 horas del pasado lunes, después de una leve discusión familiar, y no había regresado, lo que motivó que el Servicio de Emergencias 112 diera el aviso a la Guardia Civil sobre las 09.30 horas.

Desde ese momento, la Guardia Civil activó un amplio dispositivo de búsqueda en el que participaron especialistas del GREIM con un perro adiestrado en localización de personas, varias patrullas de Seguridad Ciudadana, el Equipo Roca y el Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, quienes realizaron las primeras labores centradas tanto en las inmediaciones del domicilio como en las zonas más transitadas del núcleo urbano.

Además, la Central Operativa de Servicios coordinó la búsqueda con centros y asociaciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad, así como con la Policía Nacional y la Policía Local de Ávila, para ampliar la colaboración y el radio de actuación.

La joven fue finalmente localizada a las 12.48 horas en la calle San Segundo de la capital abulense de forma simultánea por especialistas del Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, con la colaboración de una asociación que proporciona apoyo a familias con hijos/as con discapacidad.

La mujer había tomado un tren desde su localidad hasta Ávila, y se encontraba en perfecto estado de salud.