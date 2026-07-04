Una joven herida con un cuchillo durante un intento de robo en Salamanca

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

SALAMANCA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una joven ha resultado herida por arma blanca en la madrugada de este sábado durante un intento de robo en la avenida de Portugal de Salamanca, en el que el presunto agresor iba armado con un cuchillo y la víctima sufrió las lesiones durante un forcejeo, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 06.05 horas, cuando la sala de operaciones del 112 recibió un aviso que alertaba del intento de robo y solicitaba asistencia sanitaria para la joven herida.

El centro de emergencias dio aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico para trasladar a la herida al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.