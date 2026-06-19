La Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla cerrará el 7 de agosto en Valladolid el Meeting 2026 con un centenar de músicos

Presentación del concierto que ofrecerá la Joven Orquesta de Sevilla en Valladolid. - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla cerrará, el próximo 7 de agosto, el Meeting JOSS 2026 en Valladolid con un concierto en el patio de San Benito en el que actuará un centenar de jóvenes dirigidos por Michel Thomas.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal; el director de orquesta Michael Thomas y el responsable de Programación de la Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla (JOSS), Manuel Rubio, han presentado este viernes los detalles del Meeting 2026 y del concierto final que ofrecerá la formación en Valladolid, con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), en el que interpretará la Sinfonía nº5 de Gustav Mahler.

Este concierto cerrará la tercera edición del Meeting JOSS, un encuentro orquestal de que reúne durante varios días a un centenar de jóvenes instrumentistas, seleccionados mediante audición, para preparar conjuntamente un repertorio sinfónico bajo la tutela de profesores y directores especializados.

El proyecto ha celebrado una audición presencial en el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) dentro del proceso de selección de instrumentistas y los jóvenes seleccionados en esta fase se unirán a otros participantes para profundizar en su formación desde el 31 de julio y ofrecer un concierto sinfónico en el patio de San Benito el día 7 de agosto.

El Meeting es un curso bianual que en 2026 celebra su tercera edición y que en años anteriores ha tenido lugar en Tui (Pontevedra) y Mollina (Málaga).

El proyecto está dirigido por Michael Thomas, violinista, compositor, arreglista y director de orquesta con una amplia trayectoria internacional. Fundador del prestigioso 'Brodsky Quartet', ha desarrollado una extensa carrera en escenarios de referencia mundial y ha combinado su actividad interpretativa con una intensa labor pedagógica.

El concierto de la JOSS cerrará la extensa programación musical en el patio de San Benito, marcada por el diálogo entre diferentes estilos en uno de los espacios patrimoniales más icónicos de la ciudad, que arrancará con el regreso del ciclo 'Noches en San Benito' del 9 al 12 de julio.

El verano continuará, después de la celebración del 'Universijazz' del 14 al 17 de julio, con el programa 'Música con Equis' que, del 21 al 23 del mismo mes, que conmemora los 25 años de la vallisoletana Xtrañas Producciones.