La Joven Orquesta Sinfónica de Zamora lleva el ciclo Resonancias Barrocas a la capital y Bermillo

ZAMORA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Joven Orquesta Sinfónica de Zamora lleva esta semana el ciclo Resonancias Barrocas a Bermillo y a la capital. Los conciertos tendrán lugar los días 13 y 14 de septiembre, respectivamente, y en ambos casos el programa estará integrado por obras de Holst, Telemann y Respighi.

El zamorano Mario Carpintero, director de la Joven Orquesta, será el encargado de llevar la batuta tanto en la cita del 13 de septiembre, a las 20.00 horas en la iglesia de La Asunción, en Bermillo de Sayago, como el 14 de septiembre, a las 19.30 horas, en el Teatro Ramos Carrión de Zamora. Ambos conciertos son de entrada libre hasta completar aforo.

Asimismo, la joven formación musical ha sido invitada para inaugurar la temporada de conciertos 2025-2026 del Ateneo Mirandés, por lo que ofrecerá una actuación con el mismo programa el próximo 20 de septiembre a las 19.30 en la Iglesia de los Sagrados Corazones de Miranda de Ebro (Burgos).

Así lo ha anunciado esta mañana en rueda de prensa en la sala de prensa de la Diputación de Zamora la presidenta de la orquesta, Clementina Formariz, en un acto en el que ha estado acompañada por el vicepresidente primero de la institución provincial y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, y la técnico de comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos.

Tanto la institución provincial como la fundación de la entidad financiera patrocinan este ciclo de conciertos, en el que también colaboran la Diócesis de Zamora con la cesión de espacios y el Conservatorio Profesional de Música Miguel Manzano de Zamora, con la cesión de instrumentos.

López de la Parte ha destacado que este ciclo Resonancias Barrocas es un ejemplo de "la implicación de la Diputación en la apuesta por la cultura de calidad con mayúsculas, llevándola a los pueblos de la provincia para que puedan disfrutar de conciertos que en otras ocasiones sólo estarían disponibles en las capitales", además de servir para despertar la afición por este género musical.

Por su parte, Laura Huertos ha mostrado su agradecimiento a la orquesta por seguir formando a todos esos jóvenes que cada año se suman al grupo. En este sentido, su presidenta ha puesto en valor el esfuerzo de sus 23 integrantes, que han participado en los ensayos ocho horas cada día del 6 al 12 de septiembre para preparar las actuaciones.