Una joven resulta afectada por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda de Valladolid

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una joven ha resultado afectada por inhalación de humo tras declararse un incendio en una vivienda de un bloque situado en el número 98 de la calle Embajadores de Valladolid, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha registrado sobre las 18.00 horas de este sábado, cuando se ha alertado de la presencia de humo y llamas en una de las viviendas del bloque, sin que por el momento se hayan facilitado más datos sobre el origen o alcance del incendio.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Policía Municipal, a los Bomberos y al Cuerpo Nacional de Policía para intervenir en el lugar.

Poco después, la Policía Municipal ha solicitado asistencia sanitaria para una mujer joven que presentaba síntomas de inhalación de humo.

Emergencias Sanitarias-Sacyl ha enviado una ambulancia de soporte vital básico para atender a la afectada en el lugar.