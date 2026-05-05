Un joven trasladado al hospital tras una colisión entre dos turismos en Íscar (Valladolid)

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL - SACYL - Archivo

VALLADOLID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Tres varones jóvenes y una mujer de unos 35 años han requerido atención sanitaria, y tres de ellos han sido trasladados a centros sanitarios, como consecuencia de una colisión entre dos turismos en la carretera que une Íscar con Pedrajas de San Esteban (Valladolid), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos a Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 13.36 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 Castilla y León ha recibido un aviso del accidente ocurrido a la salida de Íscar (Valladolid), en la carretera hacia Pedrajas de San Esteban (SC-VA-7), a consecuencia de la cual han resultado heridas dos personas, en el que se solicitaba asistencia para dos personas que estaban heridas y no podían salir de uno de los vehículos al estar la puerta bloqueada.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, a la Policía Local de Íscar y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia enfermerizada de emergencias (UEnE) y personal sanitario del centro de salud de Íscar.

Finalmente, el personal sanitario de Sacyl ha atendido a cuatro personas heridas. Dos de ellas son una mujer de unos 35 años y un varón de alrededor de 20 años, a quienes se ha trasladado en la ambulancia de soporte vital básico al hospital de Medina del campo. Otro varón, también de unos 20 años, ha sido trasladado en la ambulancia UEnE al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, mientras que a la cuarta persona herida, un varón de unos 25 años, ha sido atendido y dado de alta en el lugar.

A la llegada de las dotaciones de los Bomberos, los heridos se encontraban ya fuera de los vehículos.